Лукашенко: Путин не хотел атаковать центры принятия решений в Киеве
Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что российский лидер Владимир Путин отверг предложение о нанесении ударов по центрам принятия решений в Киеве. Об этом сообщает агентство «БелТА».
Лукашенко подчеркнул, что у Москвы до сих пор существуют возможности для нанесения ударов по той или иной резиденции президента Украины Владимира Зеленского, когда украинский политик будет находиться там.
Белорусский лидер также напомнил, что в ходе этого конфликта ни одна из сторон не атаковала первое лицо другого государства.
«И тут — попытка нанесения удара по одной из резиденций президента», - заметил Лукашенко.
Ранее СМИ писали, что за атакой на резиденцию Владимира Путина стоят Киев и Лондон, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
