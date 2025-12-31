Лукашенко: Путин не хотел атаковать центры принятия решений в Киеве

Лукашенко подчеркнул, что у Москвы до сих пор существуют возможности для нанесения ударов по той или иной резиденции президента Украины Владимира Зеленского, когда украинский политик будет находиться там.

Белорусский лидер также напомнил, что в ходе этого конфликта ни одна из сторон не атаковала первое лицо другого государства.

«И тут — попытка нанесения удара по одной из резиденций президента», - заметил Лукашенко.

Ранее СМИ писали, что за атакой на резиденцию Владимира Путина стоят Киев и Лондон, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».