СМИ: В РФ спрос на покупку салатов «по-домашнему» увеличился на 30%

В России спрос на покупку салатов, приготовленных дома, увеличился на 30%. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

По данным источника, самыми популярными салатами «по-домашнему» оказались оливье, крабовый, «селедка под шубой» и мимоза. Отмечается, что именно эти блюда покупают чаще всего, так как в них содержится много ингредиентов, которые требуют длительного приготовления.

Канал писал, что россияне покупают такие салаты от 400 г до 3 кг, а средняя стоимость одной позицию может доходить до 2–5 тысяч рублей при закупочной стоимости примерно в 500–600 рублей.