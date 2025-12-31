СМИ: В РФ спрос на покупку салатов «по-домашнему» увеличился на 30%
В России спрос на покупку салатов, приготовленных дома, увеличился на 30%. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».
По данным источника, самыми популярными салатами «по-домашнему» оказались оливье, крабовый, «селедка под шубой» и мимоза. Отмечается, что именно эти блюда покупают чаще всего, так как в них содержится много ингредиентов, которые требуют длительного приготовления.
Канал писал, что россияне покупают такие салаты от 400 г до 3 кг, а средняя стоимость одной позицию может доходить до 2–5 тысяч рублей при закупочной стоимости примерно в 500–600 рублей.
Известно, что объявления о продаже домашних салатов хозяйки размещают на сайтах заказов еды, в соцсетях и районных чатах соседей. Спрос на домашние закуски объясняют популярностью еды «как у мамы», нехваткой времени и доверием домашнему бизнесу из-за участившихся случаев отравлений в общепите, передает канал.
Ранее шеф-повар, вице-президент Ассоциации шеф-поваров и шеф-кондитеров России Максим Копылов в интервью НСН заявил, что новогодний стол должен быть богатым, но традиционным, за новомодными трендами гнаться не стоит, а удивить гостей лучше всего необычным десертом.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru