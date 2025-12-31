По его словам, 2025 год также запомнится «делом Ларисы Долиной», поскольку решение квартирного вопроса переросла в первое масштабное проявление культуры отмены в России.

«Среди важных событий года отметил бы решение Верховного суда по «делу Долиной». Это очень важная, болезненная тема для многих. Не помню, чтобы Верховный суд настолько радикально переиграл решения нижестоящих судов. Тем более в таких резонансных делах. Это может привести к заметным изменениям всей правовой практики. Конечно, нельзя не отметить колоссальное общественное внимание к процессу. В целом это одно из первых проявлений культуры отмены, чего прежде в нашей стране почти не происходило. Я не сторонник культуры отмены в целом, когда это становится безосновательной травлей. Но в данном случае скорее у людей было понятное желание хоть как-то повлиять на конкретного человека, который, по мнению многих, совершил несправедливость. И на государство, которое эту несправедливость поддержало. Лариса Долина могла бы поступить по-другому, и тогда вся ситуация была бы решена гораздо быстрее», - сказал он.

Ранее ведущие юридические вузы России — СПбГУ и МГЮА — заявили, что включили в учебные планы разбор дела певицы Ларисы Долиной о квартире. Певица, продавая квартиру покупательнице Полины Лурье, думала, что следка будет фиктивной, однако потом поняла, что отдала деньги с продажи мошенникам. Суды вернули ей квартиру, и только Верховный суд признал это решение ошибочным, постановив выселить Долину, напоминает «Радиоточка НСН».

