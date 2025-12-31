Нападающий «Урала» Воронов перешел в ЦСКА

Отмечается, что соглашение с 18-летним спортсменом подписали до 2030 года. За московский ЦСКА Воронов будет выступать под 97-м номером.

Максим Воронов является воспитанником «Урала». Спортсмен дебютировал в основном составе клуба летом 2024 года и всего провел за него 40 матчей, забив девять голов. В настоящий момент в карьере футболиста 59 матчей в МФЛ и ЮФЛ, в которых он забил 71 гол и отдал 12 голевых передач, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».