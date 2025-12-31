Нападающий «Урала» Воронов перешел в ЦСКА
Игрок молодежной сборной России по футболу, нападающий екатеринбургского ФК «Урал» Максим Воронов перешел в московский ЦСКА. Об этом говорится в Telegram-канале столичного клуба.
Отмечается, что соглашение с 18-летним спортсменом подписали до 2030 года. За московский ЦСКА Воронов будет выступать под 97-м номером.
Максим Воронов является воспитанником «Урала». Спортсмен дебютировал в основном составе клуба летом 2024 года и всего провел за него 40 матчей, забив девять голов. В настоящий момент в карьере футболиста 59 матчей в МФЛ и ЮФЛ, в которых он забил 71 гол и отдал 12 голевых передач, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нападающий «Урала» Воронов перешел в ЦСКА
- Герасимов напомнил о задаче ВС РФ на 2026 год
- Режиссер Бронзит пожелал россиянам душевного равновесия и больше мультфильмов в Новом году
- Лукашенко: Путин не хотел атаковать центры принятия решений в Киеве
- В аэропорту «Пулково» из-за непогоды задержали свыше 40 рейсов
- От инди‑шедевров до сиквелов: Чем запомнился 2025 год в видеоигровой индустрии
- Цыпкин назвал отмену «схемы Долиной» одним из главных событий-2025
- ВКС: БПЛА ВСУ атаковали резиденцию Путина из Сумской и Черниговской областей
- В Туапсе БПЛА ВСУ повредили кадетский корпус, диспансер и техникум
- От «Аутсорса» до «Хирурга»: Какими сериалами запомнился 2025 год
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru