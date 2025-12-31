В аэропорту «Пулково» из-за непогоды задержали свыше 40 рейсов

В Санкт-Петербурге в аэропорту «Пулково» из-за сложных метеорологических условий задержали свыше 40 рейсов. Об этом сообщает издание «Фонтантка» со ссылкой на представителей авиагавани.

В аэропортах «Шереметьево» и «Внуково» задержали почти 300 рейсов из-за БПЛА

При этом отмечается, что взлетно-посадочные полосы продолжают функционировать. Между тем, основной причиной сбоев в расписании представители аэропорта назвали позднее прибытие воздушных судов.

СМИ писали, что во Владивостоке более 400 пассажиров ожидали своего вылета, в столичном аэропорту «Внуково» 31 декабря тоже были зафиксированы значительные задержки утренних и дневных рейсов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Задержка РейсовСанкт-ПетербургПулковоАэропорт

Горячие новости

Все новости

партнеры