В аэропорту «Пулково» из-за непогоды задержали свыше 40 рейсов

При этом отмечается, что взлетно-посадочные полосы продолжают функционировать. Между тем, основной причиной сбоев в расписании представители аэропорта назвали позднее прибытие воздушных судов.

СМИ писали, что во Владивостоке более 400 пассажиров ожидали своего вылета, в столичном аэропорту «Внуково» 31 декабря тоже были зафиксированы значительные задержки утренних и дневных рейсов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».