Нарколог не согласился с Минзравом о числе «тихих алкоголиков» в России

Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем. По его словам, эти люди пьют примерно по 50 мл крепкого спиртного в течение месяца каждый день. В результате печеночный маркер покажет, что человек злоупотребляет. «Таких людей в популяции примерно 30%», — сказал Брюн в программе «Поздняков». Специалист отметил, что таких граждан никто не учитывает, потому что они никогда не обращаются к врачам. По его словам, это «тихие алкоголики». Брюн также призвал начать в больницах программы тестирования и профилактики таких злоупотребляющих алкоголем.

Засомневался в достоверности статистики специалиста Минзрава врач-психиатр, нарколог Александр Ковтун в эфире НСН.

«Такие данные в виде статистических собрать невозможно. Никто не следит так детально за своей жизнью и не передает такие сведения в статистическую организацию. Если и обсуждать вопрос алкоголизма, то отдельно взятого человека. Диагноз алкогольной зависимости поставить часто не просто, потому что пациент на приеме не рассказывает истинного положения вещей. Достоверную, объективную информацию нередко приходится получать со слов родственников. У алкоголизма высокая латентность. Многие не попадают в поле зрения врача всю жизнь. Говорить обобщенно об этом явлении — ошибка», — уверен собеседник НСН.

Кроме того, частота выпивок – это еще не критерий постановки диагноза.

«Надо в каждом отдельном случае разбираться, сформировалось ли в человеке патологическое влечение к спиртному или нет. Есть ли какие-то еще симптомы кроме частоты выпивания или нет. А так можно только предполагать: если выпивает каждый день, то, возможно, зависимый», — добавил Ковтун.