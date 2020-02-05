«Пиво или вино?» Нарколог назвал основную опасность алкогольных напитков

Пиво является наиболее опасным для здоровья человека алкогольным напитком, заявил нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский. По его словам, в пиве содержатся металлы, которые могут вызвать кардиопатию. Покровский выступает за то, чтобы запретить в стране продажу пива и пивных напитков из-за их токсичности.

Он отметил, что предельную суточную дозу токсичности потребители пива могут получить, выпив всего 375 миллилитров напитка. Покровский вместе с тем отметил, что наименее вредным алкоголем является красное вино, в котором достаточно много микроэлементов и витаминов.

Психиатр-нарколог Александр Ковтун в эфире НСН рассказал о вредных воздействиях алкоголя на человека. По словам специалиста, существенная разница между пивом и вином не доказана.