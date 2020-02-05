«Пиво или вино?» Нарколог назвал основную опасность алкогольных напитков
Психиатр-нарколог Александр Ковтун в эфире НСН не стал выделять разницу между алкогольными напитками в плане пагубного воздействия на человеческий организм.
Пиво является наиболее опасным для здоровья человека алкогольным напитком, заявил нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский. По его словам, в пиве содержатся металлы, которые могут вызвать кардиопатию. Покровский выступает за то, чтобы запретить в стране продажу пива и пивных напитков из-за их токсичности.
Он отметил, что предельную суточную дозу токсичности потребители пива могут получить, выпив всего 375 миллилитров напитка. Покровский вместе с тем отметил, что наименее вредным алкоголем является красное вино, в котором достаточно много микроэлементов и витаминов.
Психиатр-нарколог Александр Ковтун в эфире НСН рассказал о вредных воздействиях алкоголя на человека. По словам специалиста, существенная разница между пивом и вином не доказана.
«Я бы не стал разделять алкоголь по степени опасности. Потому что он в одинаковой степени опасен тем, что он может при повторном употреблении вызывать со временем привыкание и формировать алкогольную зависимость. В этом главная опасность – человек начинает деградировать. Вторая опасность – это количество выпитого алкоголя. Чем больше выпил, причем не важно, о какой крепости идет речь, тем выше токсическая нагрузка на органы, печень, почки, и тем выше опасность. Здесь прямая пропорциональность. А состав уже третьестепенное значение имеет, на мой взгляд. Может быть, об этом можно как-то рассказать в научно-популярных целях, но серьезно я бы на эту тему рассуждать не стал. Нет информации о большем или меньшем вреде пива в отличие от, например, вина. Известны общепринятые вещи, что пиво – это калорийный напиток, высокоуглеводный, в пиве содержится группы витамина B, в нем есть как полезные свойства, так и, безусловно, вредные. Основные вредности заключаются в зависимости и интоксикационной нагрузке», - уточнил эксперт.
Ранее россиянам посоветовали не перенимать европейскую традицию выпивать бокал вина за ужином. Об опасности такой привычки сообщил главный нарколог Минздрава Евгений Брюн. По его словам, регулярное потребление этого напитка может довести граждан до алкоголизма. Брюн рассказал, что в средиземноморских странах ежедневно пьют по бокалу вина. Однако из-за жаркого климата алкоголь выводится из крови гораздо быстрей. Европейская формула употребления алкоголя для россиян не подходит.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Голикова назвала дату прекращения чартерных рейсов между РФ и Китаем
- Мишустин назвал главную задачу правительства
- Путин потребовал закрывать аптеки, завышающие цены на маски
- Рошаль рассказал, что для россиян грипп опаснее коронавируса
- Путин заявил, что человечество достигло опасной черты