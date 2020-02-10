Брюн призвал не лечить коронавирус алкоголем

По его словам, при простуде, гриппе и коронавирусе нагрузка на сердце возрастает. Поэтому не следует, например, идти в баню и пить алкоголь – сердце может остановиться, объяснил Брюн.

В России зафиксировано только два случая коронавируса нового типа, которым в Китае заразились более 40 тысяч человек. В Минздраве РФ отмечали, что на всякий случай готовятся к массовому распространению этой инфекции в стране.

Эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин в эфире НСН рассказал, что меры профилактики для снижения риска заболеть коронавирусом сходны с мерами при других ОРЗ.

