Брюн призвал не лечить коронавирус алкоголем

10 февраля 202011:53

Употребление спиртных напитков с целью профилактики простудных и вирусных заболеваний вроде коронавируса может привести к смерти. Об этом предупредил в эфире передачи «Поздняков» на НТВ главный нарколог Минздрава Евгений Брюн, передает «Интерфакс».

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По его словам, при простуде, гриппе и коронавирусе нагрузка на сердце возрастает. Поэтому не следует, например, идти в баню и пить алкоголь – сердце может остановиться, объяснил Брюн.

В России зафиксировано только два случая коронавируса нового типа, которым в Китае заразились более 40 тысяч человек. В Минздраве РФ отмечали, что на всякий случай готовятся к массовому распространению этой инфекции в стране.

Эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин в эфире НСН рассказал, что меры профилактики для снижения риска заболеть коронавирусом сходны с мерами при других ОРЗ.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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