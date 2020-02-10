Брюн призвал не лечить коронавирус алкоголем
Употребление спиртных напитков с целью профилактики простудных и вирусных заболеваний вроде коронавируса может привести к смерти. Об этом предупредил в эфире передачи «Поздняков» на НТВ главный нарколог Минздрава Евгений Брюн, передает «Интерфакс».
По его словам, при простуде, гриппе и коронавирусе нагрузка на сердце возрастает. Поэтому не следует, например, идти в баню и пить алкоголь – сердце может остановиться, объяснил Брюн.
В России зафиксировано только два случая коронавируса нового типа, которым в Китае заразились более 40 тысяч человек. В Минздраве РФ отмечали, что на всякий случай готовятся к массовому распространению этой инфекции в стране.
Эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин в эфире НСН рассказал, что меры профилактики для снижения риска заболеть коронавирусом сходны с мерами при других ОРЗ.
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