В Минздраве раскрыли число скрытых алкоголиков в России
Практически одна треть граждан России злоупотребляет спиртными напитками. При этом большинство из них не стоит на медицинском учёте. Такую неофициальную статистику представил в эфире НТВ главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
По словам специалиста, речь идёт о так называемых «тихих» алкоголиках. «Пришел домой, приняло стакан водки, заснул, а через 20 лет смерть», — цитирует Ura.ru Брюна.
Причём, по его словам, наиболее частой причиной смерти у таких злоупотребляющих алкоголем россиян становится вовсе не цирроз печени, а сердечный приступ.
В результате, такие случаи не попадают в статистические расчёты в качестве смерти, вызванной употреблением спиртного.
Главный нарколог также развеял миф о том, что алкоголь может помочь в лечении и профилактике простуды, а также коронавируса. По словам Брюна, во время заболевания нагрузка на сердце достаточно высокая, поэтому употребление спиртного и походы в баню могут только ухудшить ситуацию, отмечает Газета.ру.
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