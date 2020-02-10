В Минздраве раскрыли число скрытых алкоголиков в России

Практически одна треть граждан России злоупотребляет спиртными напитками. При этом большинство из них не стоит на медицинском учёте. Такую неофициальную статистику представил в эфире НТВ главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.

По словам специалиста, речь идёт о так называемых «тихих» алкоголиках. «Пришел домой, приняло стакан водки, заснул, а через 20 лет смерть», — цитирует Ura.ru Брюна.

Причём, по его словам, наиболее частой причиной смерти у таких злоупотребляющих алкоголем россиян становится вовсе не цирроз печени, а сердечный приступ.