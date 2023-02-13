«Напишите в телегу»: Блогер Некоглай ответил МВД России

Блогер Nekoglai (настоящее имя - Николай Лебедев), которого объявило в розыск МВД России, пообещал предоставить свои геоданные правоохранительным органам.

«МВД России, напишите в телегу, Гео скину», - написал Nekoglai в Telegram, разместив рядом пост с информацией о розыске.

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Осенью Лебедев опубликовал в интернете пародию на видео с российским солдатом, отбрасывающим гранаты, сброшенные на него с дрона. После этого блогера, являющегося уроженцем Молдавии, депортировали из России.

13 февраля стало известно, что МВД объявило его в розыск. При этом в ведомстве не уточнили статью уголовного кодекса, на основании которой ищут тиктокера-миллионника.

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