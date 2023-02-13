«Напишите в телегу»: Блогер Некоглай ответил МВД России

Осенью Лебедев опубликовал в интернете пародию на видео с российским солдатом, отбрасывающим гранаты, сброшенные на него с дрона. После этого блогера, являющегося уроженцем Молдавии, депортировали из России.

13 февраля стало известно, что МВД объявило его в розыск. При этом в ведомстве не уточнили статью уголовного кодекса, на основании которой ищут тиктокера-миллионника.

