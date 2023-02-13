«Напишите в телегу»: Блогер Некоглай ответил МВД России
Блогер Nekoglai (настоящее имя - Николай Лебедев), которого объявило в розыск МВД России, пообещал предоставить свои геоданные правоохранительным органам.
«МВД России, напишите в телегу, Гео скину», - написал Nekoglai в Telegram, разместив рядом пост с информацией о розыске.
Осенью Лебедев опубликовал в интернете пародию на видео с российским солдатом, отбрасывающим гранаты, сброшенные на него с дрона. После этого блогера, являющегося уроженцем Молдавии, депортировали из России.
13 февраля стало известно, что МВД объявило его в розыск. При этом в ведомстве не уточнили статью уголовного кодекса, на основании которой ищут тиктокера-миллионника.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+11 006 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 484 / сут.
- СМИ сообщили о самоубийстве экс-замглавы управления МВД по борьбе с экстремизмом
- «Спартак» продлил контракт с Абаскалем до 2025 года
- Shaman продолжил «тур по Новороссии» концертом в Херсонской области
- Столтенберг заявил, что альянс готов быть частью переговорных решений по Украине
- «Так и будет»: Путин предрек победу России над фашизмом
- В Турции после землетрясений снесут город Нурдагы
- «Напишите в телегу»: Блогер Некоглай ответил МВД России
- СМИ: Рост цен на уголь в Польше за год составил до 200%
- В курском селе после обстрела разминировали неразорвавшийся снаряд
- Полузащитник Малком заявил, что не расстроился из-за сорвавшегося перехода в «ПСЖ»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru