Швеция направит в Польшу силы ПВО и авиацию после инцидента с дронами

Глава минобороны добавил, что Чехия, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Финляндия и страны Балтии также заявили о готовности оказать поддержку. Он подчеркнул, что задействование статьи 4 Североатлантического договора является редкой и серьёзной ситуацией.

Ранее польские военные сообщили, что в воздушном пространстве страны была проведена операция по нейтрализации беспилотников, нарушивших границу. Авиация Польши и союзников по НАТО поднялась по тревоге и сбила объекты. После этого силы вернулись к штатному режиму. Премьер-министр Польши Дональд Туск охарактеризовал проникновение дронов как «широкомасштабную провокацию», передает «Радиоточка НСН».

