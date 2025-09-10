Швеция направит в Польшу силы ПВО и авиацию после инцидента с дронами

Швеция срочно отправит в Польшу средства противовоздушной обороны и авиацию. Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

По его словам, дополнительную поддержку Варшаве оказывают и другие союзники. Нидерланды предоставят многоуровневые системы обороны, включая ЗРК Patriot, комплексы NASAMS, средства борьбы с беспилотниками и 300 военнослужащих. Косиняк-Камыш не уточнил, идет ли речь о ранее согласованной ротации немецких батарей Patriot в декабре 2025 года или о переносе сроков миссии.

Орбан назвал дроны в Польше «иностранной военной техникой»

Глава минобороны добавил, что Чехия, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Финляндия и страны Балтии также заявили о готовности оказать поддержку. Он подчеркнул, что задействование статьи 4 Североатлантического договора является редкой и серьёзной ситуацией.

Ранее польские военные сообщили, что в воздушном пространстве страны была проведена операция по нейтрализации беспилотников, нарушивших границу. Авиация Польши и союзников по НАТО поднялась по тревоге и сбила объекты. После этого силы вернулись к штатному режиму. Премьер-министр Польши Дональд Туск охарактеризовал проникновение дронов как «широкомасштабную провокацию», передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Михаил Синицын
