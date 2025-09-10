В США совершено покушение на соратника Трампа Чарли Кирка

Директор ФБР Кэш Патель заявил в соцсети X, что бюро подключилось к расследованию.

В поддержку Кирка выступили видные республиканцы. Шеф Пентагона Пит Хегсет, вице-президент США Джей Ди Вэнс и президент Дональд Трамп выразили ему солидарность. Американский лидер в своей соцсети Truth Social написал, что молится за Кирка, назвав его «великолепным человеком от начала до конца», передает «Радиоточка НСН».

