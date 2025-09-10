Орбан назвал дроны в Польше «иностранной военной техникой»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя инцидент с беспилотниками в польском воздушном пространстве, заявил, что не собирается уточнять страну их происхождения и охарактеризовал их как «иностранную военную технику».

Он отметил, что Будапешт остается солидарным с Варшавой и поддерживает ее в ситуации с нарушением границ. По словам Орбана, воздушное пространство Польши должно оставаться неприкосновенным, и поляки могут рассчитывать на союзников.

СМИ: Спецпосланник Трампа ехал в Польшу во время инцидента с БПЛА

Глава венгерского правительства также подчеркнул, что произошедшее, по его мнению, лишний раз подтверждает необходимость скорейшего установления мира на Украине.

Ранее премьер Польши Дональд Туск утверждал, что над территорией страны были сбиты кобы российские дроны. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что речь шла более чем о десяти аппаратах. В Москве отвергли обвинения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не получал официальных запросов от польских властей и указывал, что ЕС и НАТО ежедневно обвиняют Россию без аргументов, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:РоссияБеспилотникиПольшаВенгрия

Горячие новости

Все новости

партнеры