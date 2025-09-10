Орбан назвал дроны в Польше «иностранной военной техникой»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя инцидент с беспилотниками в польском воздушном пространстве, заявил, что не собирается уточнять страну их происхождения и охарактеризовал их как «иностранную военную технику».

Он отметил, что Будапешт остается солидарным с Варшавой и поддерживает ее в ситуации с нарушением границ. По словам Орбана, воздушное пространство Польши должно оставаться неприкосновенным, и поляки могут рассчитывать на союзников.