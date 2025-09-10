В Госдуме назвали заявления Туска о «российских дронах» выдумкой
Член комитета Госдумы по обороне, ветеран спецназа Андрей Колесник в разговоре с ОТР заявил, что обвинения польского премьера Дональда Туска в адрес России о нарушении воздушного пространства беспилотниками не имеют под собой оснований и носят показной характер.
По словам парламентария, глава польского правительства «настолько проникся русофобией, что перестал мыслить критически». Колесник отметил, что Варшава «возводит заграждения вокруг Калининградской области, пребывает в постоянном страхе и сама себя запугивает».
Он предположил, что Туск использует историю с БПЛА как повод, чтобы собрать кабинет министров и представить себя защитником страны.
Депутат добавил, что Москве не стоит реагировать на подобные заявления, так как дальше громких слов польские власти не пойдут, передает «Радиоточка НСН».
