В Госдуме назвали заявления Туска о «российских дронах» выдумкой

Член комитета Госдумы по обороне, ветеран спецназа Андрей Колесник в разговоре с ОТР заявил, что обвинения польского премьера Дональда Туска в адрес России о нарушении воздушного пространства беспилотниками не имеют под собой оснований и носят показной характер.

По словам парламентария, глава польского правительства «настолько проникся русофобией, что перестал мыслить критически». Колесник отметил, что Варшава «возводит заграждения вокруг Калининградской области, пребывает в постоянном страхе и сама себя запугивает».

Он предположил, что Туск использует историю с БПЛА как повод, чтобы собрать кабинет министров и представить себя защитником страны.

Депутат добавил, что Москве не стоит реагировать на подобные заявления, так как дальше громких слов польские власти не пойдут, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Пресс-служба Департамента города Москвы по конкурентной политике
ТЕГИ:РоссияПольшаБеспилотникиГосдума

