Член комитета Госдумы по обороне, ветеран спецназа Андрей Колесник в разговоре с ОТР заявил, что обвинения польского премьера Дональда Туска в адрес России о нарушении воздушного пространства беспилотниками не имеют под собой оснований и носят показной характер.

По словам парламентария, глава польского правительства «настолько проникся русофобией, что перестал мыслить критически». Колесник отметил, что Варшава «возводит заграждения вокруг Калининградской области, пребывает в постоянном страхе и сама себя запугивает».