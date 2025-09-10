По его словам, новости о возможном досрочном освобождении блогера — не что иное, как вброс.



«Для меня загадка, как можно подавать значит на УДО, находясь в СИЗО. В целом, мне видится это как некий вброс, попытка посмотреть реакцию общества. Я помню, когда вбросили новость о том, что Блиновская может отправиться на СВО. Тогда все гадали, как там пригодится ее опыт, кем она там может быть и так далее. Понятно, что после такой реакции общества, была и реакция других структур. В итоге от этой идеи отказались. Теперь следующая идея появилась. Это сделано, чтобы посмотреть на реакцию общества. Точка в этой истории точно еще не поставлена. Я думаю, что выход Блиновской на свободу в этом году маловероятен, как и в 2026», — заключил юрист.

Ранее Блиновскую приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере одного миллиона рублей. Также блогеру на четыре года запретили заниматься коммерческой деятельностью. Кроме того, суд взыскал в доход государства арестованное по делу «королевы марафонов» имущество и 587 миллионов рублей.

Брат Блиновской Александр Останин, в свою очередь, рассказал НСН, что все его счета и квартира, приобретенная в 2016 году (до старта марафонов Блиновской), арестованы.

