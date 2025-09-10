Юрист отказался верить в скорый выход Блиновской по УДО
Точка в истории Елены Блиновской еще не поставлена, на свободу она вряд ли выйдет в этом или в следующем году, сказал НСН Иван Соловьев.
Блогер и «королева марафонов» Елена Блиновская вряд ли выйдет на свободу в этом или следующем году, а информацию про возможное УДО вбрасывают специально, чтобы посмотреть на реакцию общества, сказал в эфире НСН заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Ранее Telegram-канал Shot писал, что Блиновская может выйти на свободу в этом году. По данным СМИ, защита блогера пытается оставить ее в СИЗО, где пребывание идет день за два, и в ближайшее время рассчитывает на выход по УДО. Для этого Блиновской нужно найти место в хозотряде, где осужденные выполняют различные бытовые обязанности — готовят и разносят пищу, убирают, моют посуду и т.д. За это они получают стаж и зарплату, а также существенно уменьшают тюремный срок. Соловьев выразил мнение, что арестованные средства блогера — далеко не все ее накопления.
«Блиновская выбрала пренебрежительно-агрессивную манеру общения со следствием, судом и государством в целом. При этом, естественно, те полмиллиарда, которые были взысканы, это далеко не все средства, которые есть у Блиновской. Конечно же, у нее есть средства на целую группу защитников, которые, будучи людьми искушенными, зная и особенности уголовно-исполнительного законодательства, и уголовно-процессуального, используют различные нестыковки. Они хотят подогнать все так, чтобы она не поехала в колонию», — сказал собеседник НСН.
По его словам, новости о возможном досрочном освобождении блогера — не что иное, как вброс.
«Для меня загадка, как можно подавать значит на УДО, находясь в СИЗО. В целом, мне видится это как некий вброс, попытка посмотреть реакцию общества. Я помню, когда вбросили новость о том, что Блиновская может отправиться на СВО. Тогда все гадали, как там пригодится ее опыт, кем она там может быть и так далее. Понятно, что после такой реакции общества, была и реакция других структур. В итоге от этой идеи отказались. Теперь следующая идея появилась. Это сделано, чтобы посмотреть на реакцию общества. Точка в этой истории точно еще не поставлена. Я думаю, что выход Блиновской на свободу в этом году маловероятен, как и в 2026», — заключил юрист.
Ранее Блиновскую приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере одного миллиона рублей. Также блогеру на четыре года запретили заниматься коммерческой деятельностью. Кроме того, суд взыскал в доход государства арестованное по делу «королевы марафонов» имущество и 587 миллионов рублей.
Брат Блиновской Александр Останин, в свою очередь, рассказал НСН, что все его счета и квартира, приобретенная в 2016 году (до старта марафонов Блиновской), арестованы.
