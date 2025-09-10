МАМТ представил программу 107-го сезона

Московский академический музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко объявил планы на 107-й сезон, сообщает газета «Известия». Руководство театра сообщило о премьерах, юбилейных постановках и образовательных инициативах. Открытием сезона станет балет «Королевы вариаций», далее последуют премьеры опер «Орлеанская дева» Чайковского и «Леди Макбет Мценского уезда» Шостаковича. Завершит сезон балет «Анна Каренина» на музыку Ильи Демуцкого.

Осенью 2026 года театр отметит 100-летие со дня переезда в здание на Большой Дмитровке. К этой дате готовятся особые постановки, которые ранее не входили в репертуар МАМТ или имели значимое историческое значение.