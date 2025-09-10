МАМТ представил программу 107-го сезона
Московский академический музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко объявил планы на 107-й сезон, сообщает газета «Известия». Руководство театра сообщило о премьерах, юбилейных постановках и образовательных инициативах. Открытием сезона станет балет «Королевы вариаций», далее последуют премьеры опер «Орлеанская дева» Чайковского и «Леди Макбет Мценского уезда» Шостаковича. Завершит сезон балет «Анна Каренина» на музыку Ильи Демуцкого.
Осенью 2026 года театр отметит 100-летие со дня переезда в здание на Большой Дмитровке. К этой дате готовятся особые постановки, которые ранее не входили в репертуар МАМТ или имели значимое историческое значение.
Особое внимание уделено поддержке молодых артистов. В сентябре пройдет конкурс в Молодежную стажерскую программу для вокалистов, режиссеров и концертмейстеров. В репертуар возвращается балет «Сильфида», а сотрудничество с телеканалом «Культура» позволит показать телеверсии спектаклей по всей стране.
Театр также продолжит гастрольную деятельность. «Евгений Онегин» прозвучит в Грозном, «Мадам Баттерфляй» и «Сказка о царе Салтане» будут показаны в Сочи, а в Озерске состоится концертная программа на фестивале «Снежность». Просветительские проекты «МАМТ КЛУБ» и «Живая опера» также продолжат работу, передает «Радиоточка НСН».
