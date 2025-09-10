Продюсер объяснил рост интереса к песням Газманова у молодежи

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru заявил, что успех танцоров Татьяны Булановой усилил внимание к творчеству народного артиста России Олега Газманова. По его словам, популярность песни «Загулял» связана с трендом среди молодежи на музыку 1990-х годов.

Рудченко отметил, что истории вокруг Булановой и Надежды Кадышевой дополнительно подогрели интерес зумеров к Газманову. По его мнению, у молодых слушателей сохраняется мода на «все старое», включая специфическое звучание и стилистику прошлых десятилетий. Песня «Загулял», как подчеркнул продюсер, соответствует этим тенденциям: она эмоциональная, веселая и близка настроениям молодежи.