Продюсер объяснил рост интереса к песням Газманова у молодежи
Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru заявил, что успех танцоров Татьяны Булановой усилил внимание к творчеству народного артиста России Олега Газманова. По его словам, популярность песни «Загулял» связана с трендом среди молодежи на музыку 1990-х годов.
Рудченко отметил, что истории вокруг Булановой и Надежды Кадышевой дополнительно подогрели интерес зумеров к Газманову. По его мнению, у молодых слушателей сохраняется мода на «все старое», включая специфическое звучание и стилистику прошлых десятилетий. Песня «Загулял», как подчеркнул продюсер, соответствует этим тенденциям: она эмоциональная, веселая и близка настроениям молодежи.
Критик добавил, что зрителей привлекает необычность материала. По его словам, выступления Газманова выделяются за счет спортивных элементов, что делает их отличными от большинства других артистов.
Рудченко выразил уверенность, что интерес к творчеству певца сохранится. Он также пояснил, что рост гонораров исполнителя за концерты является закономерным результатом его возросшей популярности, передает «Радиоточка НСН».
