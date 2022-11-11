«Чувствую себя как животное!»: Тиктокер Некоглай расплакался и побрился перед депортацией

Суд отклонил жалобу блогера, спародировавшего солдата, Мизулина назвала его «выродком», а Милохин пригрозил ответить, если узнает, что «Колю бьют».

В конце рабочей недели в центре внимания общественности оказался тиктокер-миллионник Неколгай, ранее опубликовавший ролик с пародией на российского солдата.

Николая Лебедева, известного в соцсетях как Nekoglai, депортируют из России в Молдавию, где он родился.

Сам он расплакался в суде и признался, что чувствует себя, «как животное».

Блогер Некоглай принес извинение за пародию на подвиг военного

ЧЕЛОВЕК В ОКОПЕ И ШОУ НА КОВРЕ

У Некоглая, которому через несколько дней исполнится 22 года, 9,5 млн подписчиков в TikTok.

На днях он опубликовал пародию на видео, где российский солдат, находясь в окопе под обстрелом, откидывает сброшенные на него гранаты. Блогер повторил это, лежа на ковре. Видео собрало более 4,5 млн просмотров и возмутило директора «Лиги безопасного интернета» Екатерину Мизулину.

«Выродок тиктокер, вероятно, посчитал, что это смешной контент. Конечно, находясь в теплой квартире в Сити и снимая глупые видео с утра до ночи, сложно понять, что переживает человек в окопе. Что переживают матери, сестры, братья, отцы, жены наших военнослужащих. Позже блогер трусливо удалил видео. Но интернет помнит все», — написала Мизулина в этой связи, пообещав обратиться в Генпрокуратуру и МВД.

Сам Некоглай днем 8 ноября пообещал, что скоро даст комментарии «по тому п****цу вокруг меня». Вскоре он опубликовал видео, где аккуратно раскритиковал Мизулину.

«Екатерина, вам настолько нечем заняться, что вы просматриваете тик-ток ролики блогеров и ищите там дискредитацию? По-вашему, это самое важное дело, которым должно заняться МВД и Генпрокуратура?» - задался вопросом блогер.

Однако к тому времени на него пожаловался генпрокурору еще и депутат заксобрания Свердловской области Алексей Свалов, который назвал Некоглая «очередным животным» и счел, что тот «издевается над солдатом».

СМИ: Блогер Некоглай задержан в Москве

КОЛЯ ПЛАЧЕТ, ДАНЯ УГРОЖАЕТ

В среду Лебедева задержали в Москве. В этот же день Пресненский суд постановил выслать его из России в Молдавию и оштрафовать на 5 тыс. рублей за нарушение миграционных правил. Защита блогера подала жалобу, однако 11 ноября Мосгросуд ее отклонил.

Некоглай участвовал в заседании суда, находясь в спецприемнике посредством видеоконференции. При этом он за два дня успел сбрить шевелюру, окрашенную пополам в черный и белый цвета, и предстал перед судьей лысым.

«Я думаю, если бы я был на месте того солдата в окопе, то я не выжил бы. Я чувствую себя как животное. Простите меня, пожалуйста, если это только возможно», - сопросил блогер, расплакался и попросил поскорее отправить его на родину.

Он заявил, что считает свои действия «большой ошибкой». При этом ролик с пародией на солдата до сих пор доступен в TikTok.

Блогер Некоглай и боец ММА попали в смертельное ДТП в центре Москвы

Другой известный тиктокер Даня Милохин написал в пятницу, что «очень переживает за Колю» и «очень зол на тех, кто это начал».

«Если я узнаю, что его там бьют, об этом узнают все», - угрожающе пообещал Милохин в Telegram.

Весной Некоглай стал участником ДТП со смертельным исходом у Белорусского вокзала в центре Москвы. Блогер находился в Porsche с подругой и бойцом ММА Асхабли Магомедовым. По его утверждению, они ехали на зеленый свет. Жертвой ДТП оказался водитель каршерингового автомобиля Kia.

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