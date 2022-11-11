«Чувствую себя как животное!»: Тиктокер Некоглай расплакался и побрился перед депортацией

ЧЕЛОВЕК В ОКОПЕ И ШОУ НА КОВРЕ

У Некоглая, которому через несколько дней исполнится 22 года, 9,5 млн подписчиков в TikTok.

На днях он опубликовал пародию на видео, где российский солдат, находясь в окопе под обстрелом, откидывает сброшенные на него гранаты. Блогер повторил это, лежа на ковре. Видео собрало более 4,5 млн просмотров и возмутило директора «Лиги безопасного интернета» Екатерину Мизулину.

«Выродок тиктокер, вероятно, посчитал, что это смешной контент. Конечно, находясь в теплой квартире в Сити и снимая глупые видео с утра до ночи, сложно понять, что переживает человек в окопе. Что переживают матери, сестры, братья, отцы, жены наших военнослужащих. Позже блогер трусливо удалил видео. Но интернет помнит все», — написала Мизулина в этой связи, пообещав обратиться в Генпрокуратуру и МВД.

Сам Некоглай днем 8 ноября пообещал, что скоро даст комментарии «по тому п****цу вокруг меня». Вскоре он опубликовал видео, где аккуратно раскритиковал Мизулину.

«Екатерина, вам настолько нечем заняться, что вы просматриваете тик-ток ролики блогеров и ищите там дискредитацию? По-вашему, это самое важное дело, которым должно заняться МВД и Генпрокуратура?» - задался вопросом блогер.

Однако к тому времени на него пожаловался генпрокурору еще и депутат заксобрания Свердловской области Алексей Свалов, который назвал Некоглая «очередным животным» и счел, что тот «издевается над солдатом».