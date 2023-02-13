Блогера Некоглая объявили в розыск

Ранее Некоглая (настоящее имя — Николай Лебедев) депортировали в Молдавию, сообщала НСН. Все это произошло из-за того, что блогер опубликовал видео в TikTok, в котором пытался повторить действия российского военнослужащего, откидывавшего гранаты.

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала молодого человека «выродком» и заявила о своем намерении обратиться в Генпрокуратуру. По ее мнению, он пытался дискредитировать российскую армию. Николай Лебедев был задержан в тот же день, но обвинений в дискредитации армии против него выдвинуто не было.

