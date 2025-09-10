Россиян предупредили о росте цен на маркетплейсах на фоне новых ограничений

Из-за удорожания логистики стоимость товаров на маркетплейсах может увеличиться примерно на 10%. Об этом NEWS.ru сообщил эксперт по работе с онлайн-торговыми площадками Максим Попов, комментируя законопроект об ограничении работы пунктов выдачи заказов (ПВЗ).

По его словам, сокращение сроков хранения товаров в ПВЗ приведет к росту расходов на логистику, что неизбежно отразится на цене.

Почему китайские бренды не смогли покорить российские маркетплейсы

В первую очередь подорожают позиции с высокой стоимостью доставки и низким процентом выкупа.

Ранее СМИ сообщили о подготовке законопроекта, вводящего новые правила для пунктов выдачи заказов. В ближайшее время документ направят на отзыв в правительство, после чего внесут в Госдуму, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
ТЕГИ:логистикаЦенымаркетплейс

Горячие новости

Все новости

партнеры