Россиян предупредили о росте цен на маркетплейсах на фоне новых ограничений

Из-за удорожания логистики стоимость товаров на маркетплейсах может увеличиться примерно на 10%. Об этом NEWS.ru сообщил эксперт по работе с онлайн-торговыми площадками Максим Попов, комментируя законопроект об ограничении работы пунктов выдачи заказов (ПВЗ).

По его словам, сокращение сроков хранения товаров в ПВЗ приведет к росту расходов на логистику, что неизбежно отразится на цене.