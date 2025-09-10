Возврат тарифов Трампа может ударить по бюджету США

Политолог, член Экспертного клуба «Дигория» и Общественной палаты Московской области Кирилл Котов заявил в беседе с «ФедералПресс», что возможный возврат пошлин, введенных Дональдом Трампом, может серьезно ударить по экономике США. По его словам, даже для Вашингтона речь идет о колоссальных суммах, и это может негативно сказаться на бюджетном планировании.

Котов отметил, что у американского лидера остаются юридические полномочия для введения торговых барьеров, и его команда открыто допускает использование нормативных лазеек и прецедентного права. Таким образом, даже если Верховный суд отклонит позицию Трампа, президент сможет продолжить действовать в рамках стратегии «защиты национальных интересов».