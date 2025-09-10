Возврат тарифов Трампа может ударить по бюджету США
Политолог, член Экспертного клуба «Дигория» и Общественной палаты Московской области Кирилл Котов заявил в беседе с «ФедералПресс», что возможный возврат пошлин, введенных Дональдом Трампом, может серьезно ударить по экономике США. По его словам, даже для Вашингтона речь идет о колоссальных суммах, и это может негативно сказаться на бюджетном планировании.
Котов отметил, что у американского лидера остаются юридические полномочия для введения торговых барьеров, и его команда открыто допускает использование нормативных лазеек и прецедентного права. Таким образом, даже если Верховный суд отклонит позицию Трампа, президент сможет продолжить действовать в рамках стратегии «защиты национальных интересов».
По мнению эксперта, ситуация с тарифами отражает и более широкую проблему — растущую поляризацию общества и власти в США. Экономическая политика все чаще становится предметом острых споров между партиями и даже ветвями власти.
При этом сильный институт президентства, подчеркнул Котов, позволяет Белому дому нивелировать давление со стороны Конгресса и судебной системы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МАМТ представил программу 107-го сезона
- Возврат тарифов Трампа может ударить по бюджету США
- В Госдуме назвали заявления Туска о «российских дронах» выдумкой
- В США совершено покушение на соратника Трампа Чарли Кирка
- Швеция направит в Польшу силы ПВО и авиацию после инцидента с дронами
- Юрист отказался верить в скорый выход Блиновской по УДО
- Россиян предупредили о росте цен на маркетплейсах на фоне новых ограничений
- Продюсер объяснил рост интереса к песням Газманова у молодежи
- Никита Высоцкий: Новый военный фильм «Август» лишен пропаганды
- Орбан назвал дроны в Польше «иностранной военной техникой»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru