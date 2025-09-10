Возврат тарифов Трампа может ударить по бюджету США

Политолог, член Экспертного клуба «Дигория» и Общественной палаты Московской области Кирилл Котов заявил в беседе с «ФедералПресс», что возможный возврат пошлин, введенных Дональдом Трампом, может серьезно ударить по экономике США. По его словам, даже для Вашингтона речь идет о колоссальных суммах, и это может негативно сказаться на бюджетном планировании.

Котов отметил, что у американского лидера остаются юридические полномочия для введения торговых барьеров, и его команда открыто допускает использование нормативных лазеек и прецедентного права. Таким образом, даже если Верховный суд отклонит позицию Трампа, президент сможет продолжить действовать в рамках стратегии «защиты национальных интересов».

Трамп пригрозил санкциями и тарифами, если урегулирование по Украине затянется

По мнению эксперта, ситуация с тарифами отражает и более широкую проблему — растущую поляризацию общества и власти в США. Экономическая политика все чаще становится предметом острых споров между партиями и даже ветвями власти.

При этом сильный институт президентства, подчеркнул Котов, позволяет Белому дому нивелировать давление со стороны Конгресса и судебной системы, передает «Радиоточка НСН».

