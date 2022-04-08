«Наив» и «The MATRIXX» поздравили Макаревича с рождением сына

Музыкант Дмитрий «Снейк» в эфире НСН пожелал лидеру «Машина Времени» долгих лет жизни. 

Музыкант групп «Наив» и «The MATRIXX» Дмитрий «Снейк» Хакимов через Telegram-канал «Радиоточка НСН» поздравил лидера группы «Машина Времени» Андрея Макаревича с рождением сына и пожелал ему крепкого здоровья.

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Андрей Макаревич в четвертый раз стал отцом. Сын 68-летнего музыканта появился на свет 30 марта в Тель-Авиве, мальчика назвали Эйтан.

«Хочу поздравить от всего сердца Андрея Вадимовича с этим прекрасным событием. Желаю здоровья ему и его сыну. Также желаю любимому всеми Андрею Макаревичу долгих лет жизни», - сказал Хакимов.

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В свою очередь музыкальный критик Борис Барабанов также поздравил Макаревича с рождением сына. В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» он отметил, что узнал об этом событии из официальных пабликов группы «Машина Времени».

«Мы присоединяемся к поздравлениям Андрея Вадимовича с рождением сына Эйтана», - сказал Барабанов.

Для 37-летней супруги Макаревича младенец стал первым ребенком. У музыканта есть еще трое детей – две дочери Дана и Анна, а также сын Иван.

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Фото: facebook.com/einat.klein2
ТЕГИ:ПоздравлениеАндрей МакаревичРоссия
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