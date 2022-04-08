«Наив» и «The MATRIXX» поздравили Макаревича с рождением сына
Музыкант Дмитрий «Снейк» в эфире НСН пожелал лидеру «Машина Времени» долгих лет жизни.
Музыкант групп «Наив» и «The MATRIXX» Дмитрий «Снейк» Хакимов через Telegram-канал «Радиоточка НСН» поздравил лидера группы «Машина Времени» Андрея Макаревича с рождением сына и пожелал ему крепкого здоровья.
Андрей Макаревич в четвертый раз стал отцом. Сын 68-летнего музыканта появился на свет 30 марта в Тель-Авиве, мальчика назвали Эйтан.
«Хочу поздравить от всего сердца Андрея Вадимовича с этим прекрасным событием. Желаю здоровья ему и его сыну. Также желаю любимому всеми Андрею Макаревичу долгих лет жизни», - сказал Хакимов.
В свою очередь музыкальный критик Борис Барабанов также поздравил Макаревича с рождением сына. В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» он отметил, что узнал об этом событии из официальных пабликов группы «Машина Времени».
«Мы присоединяемся к поздравлениям Андрея Вадимовича с рождением сына Эйтана», - сказал Барабанов.
Для 37-летней супруги Макаревича младенец стал первым ребенком. У музыканта есть еще трое детей – две дочери Дана и Анна, а также сын Иван.
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