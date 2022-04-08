«Наив» и «The MATRIXX» поздравили Макаревича с рождением сына

Андрей Макаревич в четвертый раз стал отцом. Сын 68-летнего музыканта появился на свет 30 марта в Тель-Авиве, мальчика назвали Эйтан.

«Хочу поздравить от всего сердца Андрея Вадимовича с этим прекрасным событием. Желаю здоровья ему и его сыну. Также желаю любимому всеми Андрею Макаревичу долгих лет жизни», - сказал Хакимов.