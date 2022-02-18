Макаревич рассказал, что с трудом терпит жизнь в России
Музыкант Андрей Макаревич на своей странице в Facebook раскритиковал действия российских властей и пожаловался, что с трудом терпит жизнь в России.
По его словам, россиян рассорили со всем миром, поставили страну на грань войны, а от законов осталась одна только видимость.
«Человека сейчас можно судить прямо в колонии, чтоб два раза не вставать, любой, заикнувшийся о свободных выборах - уже террорист, а править нами, видимо, собираются вечно», - написал Макаревич.
«Ой, я знаю, что мне сейчас прилетит: а сам-то? Не нравится - чемодан-вокзал-Израиль! И сам терплю. С колоссальным трудом», - поделился мыслями Макаревич.
Ранее политики, деятели науки и искусства призвали не допустить войны России с Украиной.
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