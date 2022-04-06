У Макаревича родился сын в Израиле
68-летний музыкант Андрей Макаревич в четвертый раз стал отцом, сообщается в официальном аккаунте группы «Машина времени» в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией в России).
Его супруга израильтянка Эйнат Кляйн после родов чувствует себя нормально, ребенок активный и любознательный, отмечается в сообщении.
Сына основателя «Машины времени», который, появился на свет в Тель-Авиве еще 30 марта, назвали Эйтаном. Уточняется, что в честь одного из братьев Коэнов.
Для 37-летней супруги Макаревича младенец стал первым ребенком.
У музыканта помимо него ещё есть трое детей – две дочери Дана и Анна и сын Иван, а также внуки Джимми, Сара и Эмма от старшей дочери Даны, которые вместе с матерью проживают сейчас в США.
Ранее Макаревич рассказал, что с трудом терпит жизнь в России.
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