У Макаревича родился сын в Израиле

68-летний музыкант Андрей Макаревич в четвертый раз стал отцом, сообщается в официальном аккаунте группы «Машина времени» в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией в России).

Его супруга израильтянка Эйнат Кляйн после родов чувствует себя нормально, ребенок активный и любознательный, отмечается в сообщении.

Сына основателя «Машины времени», который, появился на свет в Тель-Авиве еще 30 марта, назвали Эйтаном. Уточняется, что в честь одного из братьев Коэнов.

Для 37-летней супруги Макаревича младенец стал первым ребенком.