Макаревич выступил против выплат беженцам из Донбасса

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич выступил против выплат беженцам из Донбасса. По его мнению, российские власти выделяют переселенцам деньги, которые принадлежат россиянам.

«Он [президент] не забыл, что это наши деньги?! – сказал музыкант Ura.ru.

«Так не честно!»: Массовый наплыв беженцев с Донбасса разделил россиян

Правительство России выделило МЧС 5 миллиардов рублей для оказания финансовой помощи властям Ростовской области для выплат по 10 тысяч рублей размещенным в регионе беженцам из Донбасса. Ранее президент России Владимир Путин поручил срочно выплатить каждому эвакуированному из ДНР и ЛНР 10 тысяч рублей.

По состоянию на 21 февраля, из Донбасса в Россию прибыла 61 тысяча беженцев.

ВЦИОМ выяснил, что от 75 до 82% опрошенных россиян поддерживают прием беженцев из ДНР и ЛНР и предоставление им материальной помощи. Также три четверти опрошенных (75%) одобряют решение президента России об единовременной выплате беженцам в размере 10 тысяч рублей. Против этого высказались 18% респондентов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:Беженцы Из УкраиныАндрей Макаревич
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры