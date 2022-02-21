Макаревич выступил против выплат беженцам из Донбасса

Правительство России выделило МЧС 5 миллиардов рублей для оказания финансовой помощи властям Ростовской области для выплат по 10 тысяч рублей размещенным в регионе беженцам из Донбасса. Ранее президент России Владимир Путин поручил срочно выплатить каждому эвакуированному из ДНР и ЛНР 10 тысяч рублей.

По состоянию на 21 февраля, из Донбасса в Россию прибыла 61 тысяча беженцев.

ВЦИОМ выяснил, что от 75 до 82% опрошенных россиян поддерживают прием беженцев из ДНР и ЛНР и предоставление им материальной помощи. Также три четверти опрошенных (75%) одобряют решение президента России об единовременной выплате беженцам в размере 10 тысяч рублей. Против этого высказались 18% респондентов.

