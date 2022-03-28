В России рестораны сообщили о проблемах с поставками продуктов

Рестораны и кафе в России сообщили о проблемах с поставками продуктов. Об этом пишут Известия, ссылаясь на Федерацию рестораторов и отельеров.

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По данным объединения, перебои возникли с поставками овощей, салатов, некоторых видов рыб. Некоторые поставщики приостановили работу или внесли изменения в условия: сократили период отсрочки по платежам или отменили ее, пишет «Свободная пресса».

В частности, в «Шоколаднице сообщили» о сложностях с закупкой соусов, сиропов, пасты. Владелец бренда «Якитория» Александр Муратов заявил о решении некоторых партнеров остановить поставки. Ginza Project Moscow также сообщает о сложностях, о не уточняется, с поставками какой продукции возникли проблемы. При этом в холдинге Tigrus Group («Остериа Марио», «Швили», «Зест», «Бар BQ») сообщили, что перебоев удалось избежать благодаря брони на несколько месяцев на иностранный алкоголь, оливковое масло и оливки.

Кроме того, рестораторы заявили о значительном росте закупочных цен, для некоторых категорий они выросли на 30-80 процентов. Из-за этого заведениям приходиться отказываться от ряда закупок и искать новых поставщиков.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:РоссияПродуктыРесторан
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