Песков: Ажиотаж вокруг продовольствия исключительно эмоциональный

«Ажиотаж ничем не спровоцирован, ажиотаж исключительно эмоциональный», — отметил пресс-секретарь.

По словам Пескова, «нет необходимости бежать в магазин и закупать гречку, сахар и туалетную бумагу». Представитель Кремля также сообщил, что у властей нет позиции по предложению ввести госмонополию на производство и продажу определенных товаров.

Между тем гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что россиянам в ближайшее время предстоит столкнуться с дефицитом. По словам эксперта, закупленные до 24 февраля товары постепенно заканчиваются на складах.

«Обычно складской запас товаров народного потребления исчислялся парой месяцев, если говорить о непродовольственном ассортименте. Сейчас на фоне повышенного спроса, естественно, товары со складов уходят быстрее. Уже виден определенный дефицит товаров женской гигиены. В ближайшее время можно ожидать дефицит и в других категориях», - подчеркнул Федяков.

