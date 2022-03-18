Песков: Ажиотаж вокруг продовольствия исключительно эмоциональный
Ажиотаж россиян вокруг продовольствия в магазинах является «исключительно эмоциональным», считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом представитель Кремля заявил журналистам в пятницу.
«Ажиотаж ничем не спровоцирован, ажиотаж исключительно эмоциональный», — отметил пресс-секретарь.
По словам Пескова, «нет необходимости бежать в магазин и закупать гречку, сахар и туалетную бумагу». Представитель Кремля также сообщил, что у властей нет позиции по предложению ввести госмонополию на производство и продажу определенных товаров.
Между тем гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что россиянам в ближайшее время предстоит столкнуться с дефицитом. По словам эксперта, закупленные до 24 февраля товары постепенно заканчиваются на складах.
«Обычно складской запас товаров народного потребления исчислялся парой месяцев, если говорить о непродовольственном ассортименте. Сейчас на фоне повышенного спроса, естественно, товары со складов уходят быстрее. Уже виден определенный дефицит товаров женской гигиены. В ближайшее время можно ожидать дефицит и в других категориях», - подчеркнул Федяков.
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