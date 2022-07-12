Надушить регионы: Россияне переходят на отечественные одеколоны и косметику
Исполнительный директор РПКА Александра Скоробогатова в эфире НСН рассказала, что российская парфюмерная отрасль полностью зависит от импорта.
Сейчас в России на фоне санкций более востребована отечественная косметика, а вот парфюмерия – только дешевая и то в регионах, так как в основном люди привыкли к иностранным дорогим брендам. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА) Александра Скоробогатова.
Ранее РИА Новости со ссылкой на оператора системы маркировки «Честный знак» сообщило, что за первую половину 2022 года продажи российских духов в РФ выросли более чем в два раза (на 104%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 18,4 миллионов единиц. При этом Скоробогатова рассказала, что российская парфюмерия востребована только в дешевом сегменте.
«На фоне санкций у граждан возник больший интерес к российской косметической продукции. Это и уходовая косметика – крема, и пеномоющая – мытье тела, волос. Тут все категории широко представлены российскими компаниями. Что касается парфюмерии, здесь не все так однозначно. Все-таки в парфюмерии в сознании потребителей многое связано с легендой, которая пока еще не сформирована на российскую продукцию. И говорить об увеличении интереса к российской парфюмерии в средней ценовой категории пока рано. В российских магазинах, парфюмерно-косметических сетях дорогой сегмент иностранной парфюмерии представлен гораздо шире, чем отечественной. А дешевый ценовой сегмент – до двух тысяч рублей за 100 миллилитров – конечно, пользуется спросом, особенно в регионах», - отметила она.
При этом, по ее словам, парфюмерная отрасль в России сильно импортозависима.
«Производство российской парфюмерии зависит от импорта, потому что практически все сырье иностранное. Но рост отрасли зависит и от производства, и от спроса. Спрос есть, сложности в производстве – тоже. Они медленно решаются», - заключила Скоробогатова.
Ранее омбудсмен Ассоциации предпринимателей индустрии красоты по Московской области, основательница сети клубов красоты Slim & Go Зоя Панина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказала, что салоны красоты чрезвычайно сильно зависят от импортных материалов. По ее словам, сейчас поставки оборудования для косметических процедур из Европы полностью нарушены.
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