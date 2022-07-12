Надушить регионы: Россияне переходят на отечественные одеколоны и косметику

Сейчас в России на фоне санкций более востребована отечественная косметика, а вот парфюмерия – только дешевая и то в регионах, так как в основном люди привыкли к иностранным дорогим брендам. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА) Александра Скоробогатова.

Ранее РИА Новости со ссылкой на оператора системы маркировки «Честный знак» сообщило, что за первую половину 2022 года продажи российских духов в РФ выросли более чем в два раза (на 104%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 18,4 миллионов единиц. При этом Скоробогатова рассказала, что российская парфюмерия востребована только в дешевом сегменте.