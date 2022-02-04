«Просто не делайте»: Дерматолог рассказала о вреде лака для ногтей и пилингов
Не столько лаки для ногтей, сколько популярные пилинги могут навредить репродуктивному здоровью женщин, предупредила врач Татьяна Егорова.
Лак для ногтей действительно может быть токсичным, однако в небольших количествах вредные вещества из лаков не проникают в организм, объяснила Telegram-каналу «Радиоточка НСН» врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова.
Ранее доктор химических наук Дмитрий Мустафин признал лак для ногтей опасным для репродуктивного здоровья, так как в нем используется растворитель толуол, который при высыхании выделяет ядовитые испарения. При высыхании они могут вредить печени, нервной системе, почкам, а также приводить к дефектам развития эмбриона и плода, отметил Мустафин в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Важна, в первую очередь, предельно допустимая концентрация [вещества]. То, что он говорит, происходит после использования в больших количествах. Через планцентарный барьер мало что проникает. В том формате, в котором мы пользуемся, это безопасно. Чтобы уменьшить вред, нужно просто не проводить [эту процедуру], и всё», - пояснила Егорова.
Она добавила, что существуют более опасные для репродуктивного здоровья косметические продукты, которые не стоит использовать тем, кто планирует беременность.
«Самые опасные для здоровья косметологические средства – это ретиноиды. Пилинги с ретиноидами и прием их внутрь. Мы, когда назначаем ретиноиды, у пациенток берем подписку о том, что она не беременна и в течение всего срока лечения не будет беременеть. Это прямое тератогенное действие, которое ведет к аномалиям плода», - заключила врач.
Ранее сухопутные войска США объявили об изменениях требований к внешнему виду служащих. В скором времени женщинам в армии разрешат собирать волосы в длинные хвосты, делать очень короткие стрижки, носить серьги, красить губы и покрывать лаком ногти.
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