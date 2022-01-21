Вирусолог рассказал, как лечить «омикрон»
При заболевании омикрон-штаммом коронавируса можно лишь облегчить симптомы, но это не повлияет на течение болезни, заявил Максим Скулачев.
В России нет эффективных противовирусных препаратов против омикрон-штамма коронавируса, при заболевании можно лишь облегчить симптомы, заявил ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Главный клинический фармаколог Депздрава Москвы Марина Журавлева сообщила, что пациентам с легкой формой ОРВИ, к которой в большинстве случаев относится и омикрон-штамм коронавируса, можно применять лечение, направленное на облегчение симптомов. Журавлева отметила, что при высокой температуре можно принять средство на основе парацетамола, а при насморке – использовать сосудосуживающие препараты.
«Она совершенно права. Дело в том, что у нас нет эффективных противовирусных препаратов. Если коронавирус протекает в легкой или средней форме – это надо просто пережить. Следует сбивать температуру выше 38 градусов и так далее. Это единственное, что мы можем сделать против вируса. Это симптоматическое лечение, но оно не влияет на течение самой болезни. Хуже или лучше от этого не станет. Лучше будет только в том смысле, что человек будет меньше мучиться, потому что симптомы будут ослаблены. К легкой форме коронавируса нужно подходить именно как к ОРВИ», - сказал Скулачев.
Ранее бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявлял, что количество заболевших омикрон-штаммом растет, что приводит и к росту смертности. По его словам, расслабляться на новостях о более легком течении заболевания нельзя.
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