ВС России вводят режим тишины на Херсонском направлении с 27 октября
Российские военные вводят режим тишины на Херсонском направлении с 4:00 по московскому времени 27 октября. Об этом сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Его слова приводит пресс-служба Минобороны РФ.
По его словам, это связано с проведением гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки в регионе. Вооруженные силы прекратят огонь на этом направлении и введут «режим тишины».
Для обеспечения безопасности людей и доставки социально важных грузов организуют инженерную разведку и безопасное движение гуманитарной колонны в поселение, добавил Герасимов.
До этого представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что Украина хочет из Алешек сделать «Бучу 2.0».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Львова-Белова: Детям из Алешек Херсонской области окажут помощь
- «Иди и смотри!»: Чем скандал с клипом Крида грозит светской львице Карпуть
- Наркологи сравнили опасность онлайн-казино и ставок у букмекеров
- СМИ: Без Starlink оборона Украины рухнет
- «Обнажал нервы общества»: Каким запомнят Рю Мураками
- Демограф объяснил, почему женатые мужчины и родившие женщины живут дольше
- Апина проиграла суд из-за прав на хит «Комбинации» из «Слова пацана»
- ВСУ повредили предприятие в Орловской области в ходе ракетной атаки
- ВС России вводят режим тишины на Херсонском направлении с 27 октября
- СМИ назвали пять кандидатов ЕС в переговорщики с Россией