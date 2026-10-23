ВС России вводят режим тишины на Херсонском направлении с 27 октября

Российские военные вводят режим тишины на Херсонском направлении с 4:00 по московскому времени 27 октября. Об этом сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Его слова приводит пресс-служба Минобороны РФ.

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По его словам, это связано с проведением гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки в регионе. Вооруженные силы прекратят огонь на этом направлении и введут «режим тишины».

Для обеспечения безопасности людей и доставки социально важных грузов организуют инженерную разведку и безопасное движение гуманитарной колонны в поселение, добавил Герасимов.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что Украина хочет из Алешек сделать «Бучу 2.0».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:Минобороны РФСпецоперацияХерсонВооруженные Силы РФ

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