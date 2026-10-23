СМИ назвали пять кандидатов ЕС в переговорщики с Россией

В список вошли премьеры Италии, Норвегии и Дании Джорджа Мелони, Йонас Гар Стере и Метте Фредериксен, а также президенты Финляндии и Чехии Александр Стубб и Петр Павел. С потенциальными представителями объединения уже связывались.



По данным СМИ, Европа приступила к поискам переговорщиков из-за опасений, что глава США Дональд Трамп не собирается отстаивать интересы континента. Дополнительным поводом стали решение Вашингтона ослабить санкции против Москвы и дизельная сделка. Источник издания считает более вероятным выбор группы лидеров, а не одного представителя. Это позволит избежать соперничества между странами и риска заблокировать отдельные кандидатуры.



При этом Петр Павел уже считает, что нужно начать основательные переговоры с Владимиром Путиным для деэскалации. Он предположил, что предложение в виде возобновления бизнес-контактов, сотрудничества и торговли может повысить интерес к диалогу.



Ранее в Госдуме назвали качества идеального переговорщика от Евросоюза.

