СМИ назвали пять кандидатов ЕС в переговорщики с Россией

Издание The Telegraph со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что в Евросоюзе обсуждают пять кандидатов на роль представителя Европы на переговорах с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

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В список вошли премьеры Италии, Норвегии и Дании Джорджа Мелони, Йонас Гар Стере и Метте Фредериксен, а также президенты Финляндии и Чехии Александр Стубб и Петр Павел. С потенциальными представителями объединения уже связывались.

По данным СМИ, Европа приступила к поискам переговорщиков из-за опасений, что глава США Дональд Трамп не собирается отстаивать интересы континента. Дополнительным поводом стали решение Вашингтона ослабить санкции против Москвы и дизельная сделка. Источник издания считает более вероятным выбор группы лидеров, а не одного представителя. Это позволит избежать соперничества между странами и риска заблокировать отдельные кандидатуры.

При этом Петр Павел уже считает, что нужно начать основательные переговоры с Владимиром Путиным для деэскалации. Он предположил, что предложение в виде возобновления бизнес-контактов, сотрудничества и торговли может повысить интерес к диалогу.

Ранее в Госдуме назвали качества идеального переговорщика от Евросоюза.

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ФОТО: ТАСС
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