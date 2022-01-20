Иммунолог объяснил, как не усугубить течение «омикрона» у ребёнка

«Как и у взрослых, возникает боль в горле, ребёнок отказывается от еды, не может пить, потому что болит горло. При этом у него может быть рвота и понос. И вот это сочетание очень опасно. У несовершеннолетних может развиться обезвоживание, поскольку дети очень быстро теряют воду. Это приведёт к тому, что ребенок резко станет слабым, вялым. Потом дети впадают в сопор, а это очень угрожающее состояние», – пояснил врач.

Он также отметил, что родители должны поить ребёнка достаточным количеством жидкости, кормить его и не доводить до сопорозного состояния, иначе потребуется помощь врача и установка капельниц.

Ранее бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН призвал не верить в легкость «омикрона».

