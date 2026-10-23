Генпрокуратура Белоруссии проверит клип Егора Крида

Генпрокуратура Белоруссии в ходе мониторинга сети обратила внимание на клип певца Егора Крида. Правоохранители собираются провести проверку по уголовно-процессуальному законодательству. Об этом сообщили в ведомстве.

«Гонятся за деньгами»: Лисовец обвинил дизайнеров в хайпе на теме ВОВ

Артист появился в одежде со стилизованным изображением главного героя фильма «Иди и смотри». Дизайнеры использовали афишу картины, но дорисовали портрету татуировку и пирсинг, а также надпись «Маркировка дистанции».

По данным Генпрокуратуры, клип вызвал широкий общественный резонанс и получил негативную оценку в соцсетях и мессенджерах. Ведомство предложило Следственному комитету изучить обстоятельства на наличие признаков разжигания социальной вражды или розни, реабилитации нацизма, отрицания геноцида белорусского народа, а также других преступлений.

Недавно Егор Крид уже извинился за лонгслив с героем кинофильма «Иди и смотри».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ПрокуратураБелоруссияМузыканты

Горячие новости

Все новости

партнеры