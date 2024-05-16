СМИ: ФСБ обсуждает с Минцифры ужесточение порядка продажи сим-карт россиянам

По данным издания, власти рассматривают возможность ввести продажи карт по биометрии, их приобретение только в салонах связи операторов, МФЦ, отделениях «Почты России» либо покупку с помощью приложения «Госключ» (цифровой подписи). Меры необходимы для борьбы с серым рынком сим-карт.

Сейчас россияне могут купить сим-карты в салонах и на сайтах операторов, а также у дилеров-посредников. По данным экспертов, на дилерские сети приходится около 35-70% продаж. Как ожидается, ограничения приведут к сокращению числа дилеров.

Между тем Минцифры предложило ввести штрафы для операторов за нарушения нового порядка продажи сим-карт иностранцам, согласно которому граждане других государств могут пользоваться услугами связи после сдачи биометрии и регистрации в Единой биометрической системе, а продажа карт иностранцам возможна лишь в официальных салонах связи, пишет Ura.ru.

