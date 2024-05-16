«Штраф за покупку»: Ужесточение порядка продажи сим-карт не «обелит» рынок
Эльдар Муртазин заявил НСН, что сегодня можно оформить десятки тысяч сим-карт на одного человека, а пользоваться ими будут другие люди.
Ужесточение порядка продажи сим-карт незаконно и не поможет в борьбе с серыми схемами покупок, заявил НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, сегодня можно оформить десятки тысяч сим-карт на одного человека, никаких наказаний за это не предусмотрено.
ФСБ и Минцифры обсуждают возможность ужесточения порядка продажи сим-карт россиянам, пишет «Коммерсант». По данным издания, власти рассматривают возможность ввести продажи карт по биометрии, их приобретение только в салонах связи операторов, МФЦ, отделениях «Почты России», либо покупку с помощью приложения «Госключ» (цифровой подписи).
«На данный момент в публичном поле нет никаких обсуждений ужесточения продажи сим-карт. Согласно закону о связи, сим-карта может быть продана при предъявлении паспорта или другого документа. У нас нет закона, который бы обязывал усиливать защиту, принудительно собирать биометрические данные. Принять такой закон будет крайне сложно юридически, потому что он нарушает огромное количество других законов», - объяснил он.
Более того, это не решит проблему «серых» сим-карт. Муртазин отметил, что поможет только персональная ответственность за пользование сим-картой, но и здесь нужно проработать механизмы.
«Это не решает проблему серого рынка сим-карт. Сегодня сим-карты на 99% легальны с точки зрения государства. Но здесь есть одна большая проблема. Например, если я купил сим-карту на свой паспорт, дальше отдал ее кому-то пользоваться, то государство видит эту сим-карту официально, но пользуется ей третий человек. И при этом я не имею права этого делать, но для меня не предусмотрено никакого наказания. У нас есть рекордсмены, у которых оформлено на их паспорт 10-12 тысяч сим-карт. Это же товар, тут сложно это ограничить. Единственный вариант – персональная ответственность за то, кто пользуется вашей сим-картой. Чтобы вводить штрафы за это, нужно создать механизм, чтобы люди могли контролировать, какие сим-карты вообще на них оформлены. Мы идем в этом направлении, чтобы на Госуслугах была такая статистика, но не более того», - рассказал собеседник НСН.
Ранее подполковник запаса МВД РФ Олег Иванников заявил, что в России необходимо заблокировать все сим-карты, владельцы которых не указали паспортные данные, передает «Радиоточка НСН».
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