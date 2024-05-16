«Штраф за покупку»: Ужесточение порядка продажи сим-карт не «обелит» рынок

Ужесточение порядка продажи сим-карт незаконно и не поможет в борьбе с серыми схемами покупок, заявил НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, сегодня можно оформить десятки тысяч сим-карт на одного человека, никаких наказаний за это не предусмотрено.

ФСБ и Минцифры обсуждают возможность ужесточения порядка продажи сим-карт россиянам, пишет «Коммерсант». По данным издания, власти рассматривают возможность ввести продажи карт по биометрии, их приобретение только в салонах связи операторов, МФЦ, отделениях «Почты России», либо покупку с помощью приложения «Госключ» (цифровой подписи).