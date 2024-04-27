Минцифры примет новый законопроект об услугах связи для иностранцев

«В договоре будет указан IMEI — код идентификации устройства, в которое будет устанавливаться сим-карта. Операторы будут отключать связь, если сим-карта будет использоваться на других устройствах», - уточняют в Минцифры.

Сообщается, что мобильные операторы оповестят всех иностранных граждан, с кем сейчас заключены договоры, о новых правилах до 1 февраля 2025 года. Документы же должны быть переоформлены до 1 марта 2025 года.

Также по новой инициативе россияне на Госуслугах смогут видеть информацию обо всех номерах, которые на них зарегистрированы. Оповещение об этом придёт в смс и в личный кабинет абонента. Вся информация будет отображена в аккаунте гражданина на Госуслугах. В случае оформления нового номера, помимо уведомления через Госуслуги, оператор будет направлять смс и уведомлять абонента через личный кабинет, уточняют в ведомстве.

Ранее Минцифры анонсировало законопроект по запрету массовых спам-обзвонов. Об этом рассказал глава министерства Максут Шадаев в рамках форума «Телеком Будущее 2024», напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».



