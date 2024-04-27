Минцифры примет новый законопроект об услугах связи для иностранцев
В Минцифры разрабатывают законопроект, согласно которому иностранцы и лица без гражданства смогут приобрести сим-карту только с помощью биометрии, а действующие договоры переоформить по новым правилам. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.
Согласно законопроекту, заключить договор на услуги связи эта группа граждан сможет только после регистрации в Единой биометрической системе, а приобрести сим-карту можно будет только в официальных салонах связи.
«В договоре будет указан IMEI — код идентификации устройства, в которое будет устанавливаться сим-карта. Операторы будут отключать связь, если сим-карта будет использоваться на других устройствах», - уточняют в Минцифры.
Сообщается, что мобильные операторы оповестят всех иностранных граждан, с кем сейчас заключены договоры, о новых правилах до 1 февраля 2025 года. Документы же должны быть переоформлены до 1 марта 2025 года.
Также по новой инициативе россияне на Госуслугах смогут видеть информацию обо всех номерах, которые на них зарегистрированы. Оповещение об этом придёт в смс и в личный кабинет абонента. Вся информация будет отображена в аккаунте гражданина на Госуслугах. В случае оформления нового номера, помимо уведомления через Госуслуги, оператор будет направлять смс и уведомлять абонента через личный кабинет, уточняют в ведомстве.
Ранее Минцифры анонсировало законопроект по запрету массовых спам-обзвонов. Об этом рассказал глава министерства Максут Шадаев в рамках форума «Телеком Будущее 2024», напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Нигерии до 300 машин сгорели в пробке
- Песков объяснил отказ Киева от продолжения переговоров в Стамбуле
- Песков: Никаких предпосылок для переговоров с Украиной нет
- МИД Италии потребовал от России разъяснений после решения Путина по Ariston
- В Саратовской области ввели запрет на работу мигрантов в общественном транспорте
- В Таджикистане в 2024 году откроется первый дилерский центр «АвтоВАЗа»
- У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,5
- Ученые раскрыли причину сильнейшего наводнения в Дубае
- Украинский «Нафтогаз» сообщил о повреждении объектов газовой инфраструктуры
- В ООН приостановили расследование связи сотрудников своего агентства с ХАМАС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru