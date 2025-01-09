«Начать с малого»: Как без стресса вернуться к работе после праздников
Общение с коллегами играет важную роль в возвращении к работе после длительных праздников, отметил в эфире НСН HR-эксперт Гарри Мурадян.
При выходе на работу после длительных праздничных дней нужно постепенно увеличивать объем задач, чтобы избежать стресса и перегрузки, заявил руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян в разговоре с НСН.
«Переход от праздников к рабочим будням – это не только физический, но и психологический процесс, который требует особого подхода. Во-первых, возвращение к работе после длительных каникул действительно может быть непростым. Важно помнить, что начинать стоит с малого. Постепенно увеличивая объем задач, можно избежать стресса и перегрузки. Например, в первые дни стоит сосредоточиться на рутинных делах и планировании, а более сложные задачи оставить на потом. Это поможет не только адаптироваться к рабочему ритму, но и снизить уровень тревожности», - сказал Мурадян.
Он отметил, что также следует установить четкий распорядок дня и уделить время на планирование задач на день.
«Что касается лайфхаков, то одним из самых эффективных является установка четкого распорядка дня. Начните утро с небольшой физической активности – это может быть зарядка или прогулка. Также стоит уделить время на планирование задач на день: разбейте их на небольшие этапы и ставьте реалистичные цели. Такой подход поможет вам не чувствовать себя перегруженным и даст возможность постепенно включаться в рабочий процесс», - указал собеседник агентства.
Мурадян также рассказал, что усугубить стресс и тревожность могут кофе и споры с коллегами.
«Неделя после праздников может показаться короткой, но она служит отличной возможностью для того, чтобы подготовиться к полноценным рабочим будням. Чтобы избежать выгорания, важно уделять внимание своему психоэмоциональному состоянию. Ограничение споров с коллегами и контроль за потреблением кофе – это действительно полезные рекомендации. Кофеин может повышать уровень тревожности, а конфликтные ситуации могут лишь усугубить стресс», - отметил он.
Кроме того, HR-эксперт подчеркнул, что общение с коллегами играет важную роль в возвращении к работе после длительных праздников.
«Не забывайте о важности общения с коллегами: поддержка команды может сыграть ключевую роль в вашем возвращении к работе. Делитесь своими ощущениями и переживаниями – это создаст атмосферу взаимопонимания и поддержки. В целом, возвращение к работе после праздников – это нормальный процесс, который требует времени и терпения. Главное – помнить о своих ресурсах и заботиться о своем благополучии», - добавил собеседник агентства.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что для того, чтобы организм восстановился после новогодних каникул, необходимо постепенно нормализовать режим питания, а также вернуться к рабочему графику. После окончания каникул следует аккуратно восстановить работу организма, вернув его в обычный режим, передает «Радиоточка НСН».
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