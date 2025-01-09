«Начать с малого»: Как без стресса вернуться к работе после праздников

Он отметил, что также следует установить четкий распорядок дня и уделить время на планирование задач на день.

«Что касается лайфхаков, то одним из самых эффективных является установка четкого распорядка дня. Начните утро с небольшой физической активности – это может быть зарядка или прогулка. Также стоит уделить время на планирование задач на день: разбейте их на небольшие этапы и ставьте реалистичные цели. Такой подход поможет вам не чувствовать себя перегруженным и даст возможность постепенно включаться в рабочий процесс», - указал собеседник агентства.

Мурадян также рассказал, что усугубить стресс и тревожность могут кофе и споры с коллегами.

«Неделя после праздников может показаться короткой, но она служит отличной возможностью для того, чтобы подготовиться к полноценным рабочим будням. Чтобы избежать выгорания, важно уделять внимание своему психоэмоциональному состоянию. Ограничение споров с коллегами и контроль за потреблением кофе – это действительно полезные рекомендации. Кофеин может повышать уровень тревожности, а конфликтные ситуации могут лишь усугубить стресс», - отметил он.

Кроме того, HR-эксперт подчеркнул, что общение с коллегами играет важную роль в возвращении к работе после длительных праздников.