Глава Роспотребнадзора назвала маловероятной новую пандемию COVID-19

Новая пандемия COVID-19 маловероятна. Об этом журналистам заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что изначально коронавирус «был страшным и гибельным», однако в процессе мутации и адаптации перешёл в разряд сезонных вирусов.

«Обратное его превращение маловероятно», - пояснила Попова.

Ранее профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил «Радиоточке НСН», что новый штамм коронавируса XFG «Стратус» не способен вызвать новую пандемию.

