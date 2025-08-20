Глава Роспотребнадзора назвала маловероятной новую пандемию COVID-19
20 августа 202518:47
Новая пандемия COVID-19 маловероятна. Об этом журналистам заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она отметила, что изначально коронавирус «был страшным и гибельным», однако в процессе мутации и адаптации перешёл в разряд сезонных вирусов.
«Обратное его превращение маловероятно», - пояснила Попова.
Ранее профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил «Радиоточке НСН», что новый штамм коронавируса XFG «Стратус» не способен вызвать новую пандемию.
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
