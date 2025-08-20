Глава Роспотребнадзора назвала маловероятной новую пандемию COVID-19

Она отметила, что изначально коронавирус «был страшным и гибельным», однако в процессе мутации и адаптации перешёл в разряд сезонных вирусов.

«Обратное его превращение маловероятно», - пояснила Попова.

Ранее профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил «Радиоточке НСН», что новый штамм коронавируса XFG «Стратус» не способен вызвать новую пандемию.