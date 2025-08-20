Число погибших в ЧП в Рязанской области выросло до 26 человек
В результате ЧП в Шиловском районе Рязанской области погибли 26 человек. Об этом заявили в оперативном штабе региона.
Ранее сообщалось о 25 погибших.
По данным ведомства, в настоящее время 15 человек находятся на стационарном лечении в Рязани и столько же в медцентрах Москвы. Ещё 109 пострадавших проходят амбулаторное лечение.
«Продолжается работа по опознанию, проводятся необходимые экспертизы», - говорится в сообщении.
По данным экстренных служб, взрыв и возгорание в пороховом цеху завода «Эластик» в Шиловском районе произошли утром 15 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
