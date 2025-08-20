США расширили санкции против судей МУС

Власти США расширили санкции против судей Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Об этом сообщает пресс-служба американского Минфина.

В частности, в «чёрный» список попали судья из Канады Кимберли Прост и её французский коллега Николя Гийу, а также заместители прокурора МУС Карима Хана Нажат Шамим Хан и Мам Мандиай Нианг, представляющие Фиджи и Сенегал, соответственно.

По мнению американских властей, указанные судьи причастны к аресту, задержанию или судебному преследованию граждан США или Израиля «без согласия какой-либо из этих стран».

Ранее прокурор МУС Карим Хан потребовал выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
