ВС РФ с помощью «Ланцетов» пресекли попытку диверсии ВСУ в Черном море

Вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли попытку диверсии в акватории Чёрного моря. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера ВСУ

По данным ведомства, инцидент произошёл в ночь с 19 на 20 августа. ВСУ использовали десантные катера в направлении от Одессы в сторону мыса Тарханкут на полуострове.

«На удалении в 72 км от побережья Крыма один из катеров ВСУ был поражен расчетом барражирующего боеприпаса «Ланцет», - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские войска сорвали попытку диверсантов ВСУ прорваться на катерах к Крыму, сообщает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:КрымДиверсияМинобороны РФВСУВооруженные Силы РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры