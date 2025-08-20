ВС РФ с помощью «Ланцетов» пресекли попытку диверсии ВСУ в Черном море

По данным ведомства, инцидент произошёл в ночь с 19 на 20 августа. ВСУ использовали десантные катера в направлении от Одессы в сторону мыса Тарханкут на полуострове.

«На удалении в 72 км от побережья Крыма один из катеров ВСУ был поражен расчетом барражирующего боеприпаса «Ланцет», - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские войска сорвали попытку диверсантов ВСУ прорваться на катерах к Крыму, сообщает «Свободная пресса».