Подростка из Курска после атаки дрона ВСУ доставили в федеральную клинику

Четырнадцатилетний житель Курска, пострадавший в результате атаки украинского беспилотника на жилой дом, госпитализирован в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава. Как сообщили в медучреждении, подросток получил проникающее осколочное ранение грудной клетки, его состояние оценивается как стабильное.

Пациента эвакуировали в Москву бортом санавиации при содействии территориального центра медицины катастроф. Первую помощь мальчику оказали по месту жительства, после чего врачи приняли решение о переводе его в федеральную клинику.

Следком РФ завел дело о теракте после атаки ВСУ на жилой дом в Курске

В ближайшее время подростку предстоит комплексное обследование, включая компьютерную томографию, после чего врачи определят тактику хирургического вмешательства.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн ранее сообщил, что в ночь на 15 августа украинский дрон поразил жилой дом в Курске, в результате чего погибла женщина и пострадали 12 человек. Среди пострадавших оказались мать и ее сын-подросток, которых изначально поместили в реанимацию местной больницы. По словам чиновника, мальчик пытался помочь матери, несмотря на собственные травмы, передает «Радиоточка НСН».

