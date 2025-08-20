Подростка из Курска после атаки дрона ВСУ доставили в федеральную клинику

Четырнадцатилетний житель Курска, пострадавший в результате атаки украинского беспилотника на жилой дом, госпитализирован в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава. Как сообщили в медучреждении, подросток получил проникающее осколочное ранение грудной клетки, его состояние оценивается как стабильное.

Пациента эвакуировали в Москву бортом санавиации при содействии территориального центра медицины катастроф. Первую помощь мальчику оказали по месту жительства, после чего врачи приняли решение о переводе его в федеральную клинику.