Подростка из Курска после атаки дрона ВСУ доставили в федеральную клинику
Четырнадцатилетний житель Курска, пострадавший в результате атаки украинского беспилотника на жилой дом, госпитализирован в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава. Как сообщили в медучреждении, подросток получил проникающее осколочное ранение грудной клетки, его состояние оценивается как стабильное.
Пациента эвакуировали в Москву бортом санавиации при содействии территориального центра медицины катастроф. Первую помощь мальчику оказали по месту жительства, после чего врачи приняли решение о переводе его в федеральную клинику.
В ближайшее время подростку предстоит комплексное обследование, включая компьютерную томографию, после чего врачи определят тактику хирургического вмешательства.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн ранее сообщил, что в ночь на 15 августа украинский дрон поразил жилой дом в Курске, в результате чего погибла женщина и пострадали 12 человек. Среди пострадавших оказались мать и ее сын-подросток, которых изначально поместили в реанимацию местной больницы. По словам чиновника, мальчик пытался помочь матери, несмотря на собственные травмы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Подростка из Курска после атаки дрона ВСУ доставили в федеральную клинику
- США расширили санкции против судей МУС
- Глава Роспотребнадзора назвала маловероятной новую пандемию COVID-19
- Число погибших в ЧП в Рязанской области выросло до 26 человек
- В России призвали разрешить направлять маткапитал на развитие личного хозяйства
- Автомобилисты не удивились увеличению стоимости техосмотра
- Пенсионерам посоветовали играть в Counter-Strike для здоровья мозга
- ВС РФ с помощью «Ланцетов» пресекли попытку диверсии ВСУ в Черном море
- Клуб «1930 Moscow» объявил о закрытии
- Китай назвали надёжным гарантом безопасности для Украины и России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru