В России призвали разрешить направлять маткапитал на развитие личного хозяйства

Лидер партии Леонид Слуцкий заявил, что в настоящее время маткапитал нельзя вложить в модернизацию оборудования или переработку и хранение продукции сельских семей.

По его мнению, возможность использовать эти средства на развитие личного подсобного хозяйства поможет «создать хороший задел для благополучия всей семьи».

«Ведь им важно не только стартовать, но и иметь возможность расширяться, выходить на рынок, быть уверенными в завтрашнем дне», — заключил политик.

Ранее в Госдуме предложили увеличивать маткапитал за каждого следующего ребёнка, увеличивая сумму на 25% по сравнению спредыдущей выплатой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

