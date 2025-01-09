Врач рассказал, какая болезнь может обостриться после новогодних праздников

После новогодних каникул многие люди могут столкнуться с обострением желчнокаменной болезни, заявил заведующий вторым хирургическим отделением Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Денис Мирошников. Его слова приводит NEWS.ru.

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Он пояснил, что острые формы желчнокаменной болезни становятся технически более сложными из-за отека и воспаления вокруг желчного пузыря и окружающих органов. Также повышается риск интра- и послеоперационных осложнений.

Поэтому врач призвал не злоупотреблять нездоровой пищей, чтобы свести все риски к минимуму.

Ранее врач-диетолог рассказала в беседе с НСН, что чтобы Новый год не преподнес неприятных сюрпризов, важно изучать сроки годности продуктов и не бояться избавляться даже от самых дорогих, но некачественных покупок.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
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