Врач рассказал, какая болезнь может обостриться после новогодних праздников
После новогодних каникул многие люди могут столкнуться с обострением желчнокаменной болезни, заявил заведующий вторым хирургическим отделением Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Денис Мирошников. Его слова приводит NEWS.ru.
Он пояснил, что острые формы желчнокаменной болезни становятся технически более сложными из-за отека и воспаления вокруг желчного пузыря и окружающих органов. Также повышается риск интра- и послеоперационных осложнений.
Поэтому врач призвал не злоупотреблять нездоровой пищей, чтобы свести все риски к минимуму.
Ранее врач-диетолог рассказала в беседе с НСН, что чтобы Новый год не преподнес неприятных сюрпризов, важно изучать сроки годности продуктов и не бояться избавляться даже от самых дорогих, но некачественных покупок.
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