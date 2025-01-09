Роспотребнадзор назвал способ восстановления после праздников

Для того, чтобы организм восстановился после новогодних каникул, необходимо постепенно нормализовать режим питания, а также вернуться к рабочему графику.

В Telegram-канале Роспотребнадзора отмечается, что часто праздники сопровождаются обильными застольями, нарушением режима сна, отсутствием физических активностей или наоборот их переизбытком. После окончания каникул следует аккуратно восстановить работу организма, вернув его в обычный режим.