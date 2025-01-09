Роспотребнадзор назвал способ восстановления после праздников

Для того, чтобы организм восстановился после новогодних каникул, необходимо постепенно нормализовать режим питания, а также вернуться к рабочему графику.

В Telegram-канале Роспотребнадзора отмечается, что часто праздники сопровождаются обильными застольями, нарушением режима сна, отсутствием физических активностей или наоборот их переизбытком. После окончания каникул следует аккуратно восстановить работу организма, вернув его в обычный режим.

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Роспотребнадзор советует отказаться от горячительных напитков, сладостей и фастфуда, исключить из рациона жареное, соленое и маринованное. Однако в ведомстве не рекомендуют переходить к голоданию.

Ложиться спать и просыпаться следует в одно время, кроме того нужно добавить в график умеренные занятия спортом. Это вернет организму тонус и улучшит обмен веществ.

Врач-диетолог ранее рассказала россиянам, как не переесть и не отравиться на Новый год.



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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Новогодние ПраздникиКаникулыРоспотребнадзор

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