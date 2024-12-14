Опрос: 63% россиян проведут новогодние праздники дома
Около 63% россиян планируют провести новогодние праздники дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Россельхозбанка.
Опрос проводился в начале декабря, в нем приняли участие свыше 2,9 тысяч мужчин и женщин 18-55 лет.
«63% респондентов проведут праздники дома, остальные (37%) планируют отправиться в путешествие. Из них 36%... встретят новогоднюю ночь уже в поездке, а 64% отправятся в нее сразу после праздника», — рассказали в банке.
По данным аналитиков, на новогодних каникулах жители страны совершат 10,1 млн поездок по РФ. Лидерами по количеству туристов станут Москва (1,7 млн поездок) и Санкт-Петербург (1 млн).
Также специалисты выяснили, что 77% россиян планируют отдыхать в Новый год стандартные 11 дней, а 23% продлят праздники, взяв отпуск.
Ранее сервис SuperJob выяснил, что 11% российских мужчин и 2% женщин планируют встретить Новый год на работе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru