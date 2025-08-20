«Такой строгий отбор учеников считаю правильным, но не окончательным решением миграционной проблемы. Не попавшие в школы дети-иностранцы вряд ли уедут в родные страны, они должны где-то учиться. Не можем же мы обречь их на бродяжничество. Власти обещают организовать провалившим тестирование курсы, чтобы они смогли повторно пройти проверку до 1 сентября, либо начать учиться уже осенью. Тогда мы открываем дорогу в школы РФ детям с минимальным уровнем знаний. Ожидаем, что Минпросвещения расскажет, сколько попыток будет даваться на сдачу экзамена, и как мигрант сможет к нему подготовиться, а также за чей счет будут курсы по русскому и останется ли обучение в школах для мигрантов бесплатным. Мне кажется, нужны центры адаптации для этих детей, в том числе для подготовки к школе. Альтернативой для родителей могут быть частные образовательные центры, школы при посольствах, либо НКО и благотворительные фонды. Но их ресурсы очень ограничены», - рассказала она.

Помимо прочего, Тутова напомнила, что уже действует государственная программа по адаптации мигрантов, а также призвала открывать подготовительные курсы при центрах соцзащиты населения и сделать упор на обучению русскому языку на родине мигрантов.