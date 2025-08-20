На улице не останутся: Что будет с провалившими тест по русскому детьми мигрантов
Нужны центры адаптации для детей мигрантов, не сдавших вступительный тест для школы, родителям здесь могут помочь частные образовательные центры, школы при посольствах и фонды, заявил НСН Лариса Тутова.
Для проваливших тест по русскому языку детей мигрантов обещают сделать курсы, чтобы они смогли сдать его повторно, также уже сейчас в пяти регионах РФ реализуется пилотный проект по созданию адаптационных центров. Об этом НСН рассказала член комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова.
После введения запрета принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка число детей иностранцев, допущенных до обучения, значительно снизилось, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Во-первых, во многих регионах дети мигрантов не смогли подтвердить знание языка, а во-вторых, часть родителей-мигрантов не подавала документы, поскольку они находятся в стране нелегально. Тутова отметила, что такие дети не должны быть брошены.
«Такой строгий отбор учеников считаю правильным, но не окончательным решением миграционной проблемы. Не попавшие в школы дети-иностранцы вряд ли уедут в родные страны, они должны где-то учиться. Не можем же мы обречь их на бродяжничество. Власти обещают организовать провалившим тестирование курсы, чтобы они смогли повторно пройти проверку до 1 сентября, либо начать учиться уже осенью. Тогда мы открываем дорогу в школы РФ детям с минимальным уровнем знаний. Ожидаем, что Минпросвещения расскажет, сколько попыток будет даваться на сдачу экзамена, и как мигрант сможет к нему подготовиться, а также за чей счет будут курсы по русскому и останется ли обучение в школах для мигрантов бесплатным. Мне кажется, нужны центры адаптации для этих детей, в том числе для подготовки к школе. Альтернативой для родителей могут быть частные образовательные центры, школы при посольствах, либо НКО и благотворительные фонды. Но их ресурсы очень ограничены», - рассказала она.
Помимо прочего, Тутова напомнила, что уже действует государственная программа по адаптации мигрантов, а также призвала открывать подготовительные курсы при центрах соцзащиты населения и сделать упор на обучению русскому языку на родине мигрантов.
«На самом деле в указах президента по миграционной политике до 2030 года регламентировано создание центров адаптации и для самих мигрантов, и для членов их семей. Сейчас в пяти регионах РФ Федеральным агентством по делам национальностей реализуется пилотный проект по созданию центров адаптации. В них в том числе проводится месячный бесплатный курс для мигрантов. В остальные субъекты РФ направлены методические рекомендации по организации социально-культурной адаптации. К этой работе относится и сдача экзамена по русскому языку детьми мигрантов. Также стоит открывать какие-то подготовительные отделения — возможно, при тех же школах или центрах соцзащиты населения. Еще один момент: в странах, откуда люди собираются выехать в Россию, следует уделять больше внимания преподаванию русского языка», - подытожила она.
Ранее эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов заявил НСН, что в связи запретом принимать детей мигрантов в школу без знания русского языка, возможно, скоро в России снова появится понятие «беспризорник», а родителей будут выдворять из страны за то, что их дети не посещают школу.
