«На пороге ядерной войны»: Западные компании могут отключить все смартфоны в России

Apple и Google при желании могут отключить смартфоны россиян, так как эти компании являются владельцами операционных систем, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

Накануне председатель Ассоциации разработчиков отечественных программных продуктов Наталья Касперская заявила, что страны Запада могут отключить все смартфоны в России. Она добавила, что такое отключение не приведет к обрушению инфраструктуры, так как можно перейти на кнопочные телефоны, но лучшим способом избежать подобного сценария является импортозамещение.

«У любого смартфона есть операционная система, владельцем которой является либо компания Apple, либо Google. Естественно, все управление идет от этих компаний. Если компании решат на каком-то этапе, что россияне недостойны использовать смартфон по обыкновенному варианту, они могут отключить и делать все, что угодно. К сожалению, мы уже несколько лет ничего не создаем, пока нет какой-то тенденции к тому, чтобы это сделать. Видно, из какой страны заходит человек, поэтому заказ смартфонов не приведет к решению этого вопроса», - согласился Кусков.