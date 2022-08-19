«На пороге ядерной войны»: Западные компании могут отключить все смартфоны в России
Денис Кусков и Эльдар Муртазин в эфире НСН поспорили о том, насколько вероятен такой сценарий, а также рассказали, к чему это приведет.
Apple и Google при желании могут отключить смартфоны россиян, так как эти компании являются владельцами операционных систем, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.
Накануне председатель Ассоциации разработчиков отечественных программных продуктов Наталья Касперская заявила, что страны Запада могут отключить все смартфоны в России. Она добавила, что такое отключение не приведет к обрушению инфраструктуры, так как можно перейти на кнопочные телефоны, но лучшим способом избежать подобного сценария является импортозамещение.
«У любого смартфона есть операционная система, владельцем которой является либо компания Apple, либо Google. Естественно, все управление идет от этих компаний. Если компании решат на каком-то этапе, что россияне недостойны использовать смартфон по обыкновенному варианту, они могут отключить и делать все, что угодно. К сожалению, мы уже несколько лет ничего не создаем, пока нет какой-то тенденции к тому, чтобы это сделать. Видно, из какой страны заходит человек, поэтому заказ смартфонов не приведет к решению этого вопроса», - согласился Кусков.
Со своей стороны, ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин объяснил «Радиоточке НСН», что Россия сочтет такой шаг объявлением кибервойны и сможет применить любое оружие, включая ядерное.
«Вероятность отключения смартфонов в России практически нулевая, в военной доктрине Америки есть очень любопытный пункт, который подобные действия в отношении Америки расценивает как военный акт, который позволяет применять любое оружие, включая ядерное. В российской доктрине примерно симметричное мнение относительно кибервойны. Публичный акт отключения электроники – самолетов, смартфонов – фактически будет означать, что мы стоим на пороге атомной войны», - сказал собеседник «Радиоточки НСН».
При этом он отметил, что чисто технически только компания Apple может отключить смартфоны централизованно, а телефоны на Android создаются разными компаниями.
Российские производители электроники не могут выпускать аналогичную по цене зарубежной технику, у них сильно ограничен доступ к производствам, затраты на разработку слишком велики, рассказал ранее «Радиоточке НСН» ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech Илья Корнейчук.
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