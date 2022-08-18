«Не удивляйтесь»: В России объяснили высокие цены на отечественную электронику

Накануне «Коммерсант» сообщил, что правительство, крупные ретейлеры и российские производители электроники обсуждают идею субсидировать торговым сетям затраты на рекламу отечественной электроники. Однако производители подчеркивают, что помимо маркетинговой поддержки им нужны льготные кредиты для выпуска больших партий продукции, которая пока не может конкурировать по цене с зарубежными аналогами. Илья Корнейчук отметил, что бизнесу необходимы субсидии для стабилизации производства.

«Если мы говорим о любой электронике, которая производится миллионными тиражами, и которая производится тиражами сотнями тысяч штук, то невозможно производить вторые также дешево и эффективно. Затраты на разработку многократно выше. Поэтому не следует удивляться, если мы видим сопоставимый в характеристике какой-то полностью российский компьютер и западный компьютер, но при этом цена отличается не в пользу нашего продукта. Сам тираж выпускаемых систем меньше, плюс у нас сейчас ограниченный доступ к производствам», - сказал Корнейчук.

По его словам, многие российские производители заказывают из Китая электронику и продают ее под отечественным брендом. В таком случае, отметил Корнейчук, техника будет стоить намного дешевле.