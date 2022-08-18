«Не удивляйтесь»: В России объяснили высокие цены на отечественную электронику
Только болванки из Китая под российским брендом будут стоить дешевле зарубежных аналогов, отметил в эфире НСН эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.
Российские производители электроники не могут выпускать аналогичную по цене зарубежной технику, у них сильно ограничен доступ к производствам, затраты на разработку слишком велики, рассказал ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech Илья Корнейчук в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне «Коммерсант» сообщил, что правительство, крупные ретейлеры и российские производители электроники обсуждают идею субсидировать торговым сетям затраты на рекламу отечественной электроники. Однако производители подчеркивают, что помимо маркетинговой поддержки им нужны льготные кредиты для выпуска больших партий продукции, которая пока не может конкурировать по цене с зарубежными аналогами. Илья Корнейчук отметил, что бизнесу необходимы субсидии для стабилизации производства.
«Если мы говорим о любой электронике, которая производится миллионными тиражами, и которая производится тиражами сотнями тысяч штук, то невозможно производить вторые также дешево и эффективно. Затраты на разработку многократно выше. Поэтому не следует удивляться, если мы видим сопоставимый в характеристике какой-то полностью российский компьютер и западный компьютер, но при этом цена отличается не в пользу нашего продукта. Сам тираж выпускаемых систем меньше, плюс у нас сейчас ограниченный доступ к производствам», - сказал Корнейчук.
По его словам, многие российские производители заказывают из Китая электронику и продают ее под отечественным брендом. В таком случае, отметил Корнейчук, техника будет стоить намного дешевле.
«Многие российские производители заказывают из Китая и запчасти, и саму продукцию. Бизнес может быть построен по двум путям. Первый путь – это заказ самого корпуса ноутбука из Китая, в России могут поменять оперативную память, установить операционную систему и необходимый софт по законодательству. Соответственно, все это будет продаваться под брендом, который сделан локально для России. Либо есть серьезные компании, которые занимаются полным циклом: сами производят материнские платы, делают поверхностный монтаж элементов, устанавливают процессор. Это две разные категории товаров», - сказал собеседник «Радиоточки НСН».
Также эксперт указал, что развитие производства российской электроники необходимо для увеличения рабочих мест в стране и предотвращения взлома компьютеров. Так, подчеркнул он, через иностранные компоненты в технике можно в любой момент взломать гаджет.
«Не нужно смотреть на то, сколько стоит российская техника при сопоставимых характеристиках, потому что смысл не в этом. Смысл в том, чтобы обеспечить безопасность и отсутствие иностранных закладок, которые могут привести к взлому на аппаратном уровне. Также смысл в создании рабочих мест», - констатировал Корнейчук.
Кроме того, он выразил уверенность в том, что российская электроника будет пользоваться большим спросом в госсекторе.
«Что касается госсектора во всех его проявлениях – здесь рост будет большой. Также государство может субсидировать бизнесу закупки именно отечественных серверов на базе российских компонентов. Они могут быть изначально дороже, чем зарубежные аналоги, но за счет налоговых вычетов и субсидий эта техника будет выходить в цену зарубежной или даже дешевле. Такие меры будут стимулировать развитие полностью российской микроэлектроники», - сказал эксперт.
При этом Корнейчук добавил, что россияне ни при каких условиях не перейдут полностью на использование российской электроники. По его словам, каждый человек будет выбирать исключительно то, что ему будет больше нравиться.
«Если говорить о полностью российских процессорах, теоретически видеокартах, смартфонах, то полного перехода не будет никогда. Мы капиталистическая страна, у нас свободный рынок и каждый покупает то, что ему нравится. Хочет человек купить какой-то иностранный компьютер или процессор – он имеет на это полное право. Хочет купить российское – это его патриотические соображения и нежелания иметь на своем компьютере закладки иностранных государств. Этот рынок в рамках потребительской электроники будет расти, но по мере роста самой индустрии», - резюмировал он.
Так, 18 августа Минпромторг начнет отбор компаний непродовольственного потребительского сегмента для распределения субсидий на ТВ-рекламу российских товаров. Производители, прошедшие отбор, будут включены в реестр и смогут получить софинансирование затрат на размещение рекламы на телевидении. Для запуска механизма предусмотрено выделение 500 млн рублей из федерального бюджета.
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